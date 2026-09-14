Kelemen Hunor l-a avertizat pe Ilie Bolojan că guvernul tehnocrat nu e soluția la criza politică: „Dacă PSD nu votează, nu trece”

Kelemen Hunor, preşedintele UDMR, la o declaraţie de presă. Sursa foto: Agerpres

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a spus luni, la Parlament, că Ilie Bolojan i-a cerut opinia cu privire la soluția PNL pentru încheierea crizei politice, respectiv un guvern tehnocrat. Liderul formațiunii maghiare a declarat că această variantă are două mari obstacole: dacă PSD nu votează un astfel de guvern, nu va trece de Parlament, iar dacă va rămâne fără sprijin politic a doua zi după învestitură, va fi un guvern fără putere reală de decizie. Mai mult, Kelemen Hunor a adăugat că, în lipsa unui compromis politic, Ilie Bolojan poate rămâne premier interimar pentru o perioadă și mai îndelungată.

„Ultima dată când am vorbit față în față cu domnul Bolojan mi-a zis această variantă, m-a întrebat și i-am spus că e o problemă, dacă PSD nu votează, nu are cum să treacă. Și PSD și PNL au tras niște linii roșii, ei trebuie să se înțeleagă.

Pe de altă parte un guvern tehnocrat, și nu știu cine va măsura și cu ce aparat cât de independent este un guvern, tot va avea nevoie de sprijin politic. Iar dacă a doua zi rămâne singur, acel guvern, din păcate, nu va avea posibilitatea de a gestiona nici măcar o rectificare sau un buget”, a spus președintele UDMR.

Kelemen Hunor a adăugat că în lipsa unui compromis din partea partidelor din fosta Coaliție de guvernare, Ilie Bolojan va rămâne premier interimar o perioadă mai lungă decât se aștepta când a fost demis.

Președintele UDMR a reiterat linia roșie a formațiunii maghiare pentru a vota un guvern.

„Nu putem vota împreună, e un vot politic, învestirea unui guvern cu SOS și cu cine mai rămâne în sală de la AUR. Dar în acest moment am impresia că nici măcar nu suntem în faza în care să fie discutată posibilitatea de a vota un guvern minoritar de orice tip. Până la această oră noi nu am auzit altă soluție. Noi nu ne-am schimbat și nu ne vom schimba”, a spus Kelemen Hunor.

Ilie Bolojan a declarat că nu se retrage din funcția de premier și a cerut „un guvern neutru”.

„Dar un autentic guvern de tehnocrați, nu unul cu miniștri controlați din birourile PSD.

(...) România are nevoie de un guvern de încredere, instalat cât mai repede. Primul pas pentru deblocare este desemnarea de către președintele României a unui premier credibil. Acesta ar urma să-și negocieze sprijinul parlamentar pentru noul guvern.

Prelungirea blocajului, degradarea climatului democratic și dezinformările nu fac decât să crească nervozitatea și neîncrederea”, a scris premierul interimar, sâmbătă, pe Facebook.

Răspunsul PSD a venit rapid. Sorin Grindeanu a declarat că social-democrații nu susțin ideea unui guvern tehnocrat și că soluția trebuie să fie una politică.