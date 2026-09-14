Vasile Blaga îi cere lui Nicușor Dan să desemneze premierul: "Toată lumea scade în sondaje, în afară de un partid"

Toate partidele scad în sondaje, cu excepția AUR, în contextul în care președintele întârzie desemnarea, a mai spus Blaga. FOTO: Agerpres

Senatorul PNL Vasile Blaga a declarat luni, în Parlament, că președintele Nicușor Dan trebuie să desemneze cât mai repede un candidat pentru premier, pentru că toate partidele pierd în urma crizei politice, "cu excepția unui partid parlamentar":

"Domnul președinte să se hotărască! Trebuie să nominalizeze cât mai repede un candidat pentru funcția de premier. Partidele își cam știu poziția. Orice este mai departe posibil: și constituirea unui guvern, și alegeri anticipate".

Întrebat despre faptul că PSD a declarat că nu va susține un guvern din care nu va face parte, Vasile Blaga a spus:

"Mai vedem. Îl rugăm, îl rog pe domnul președinte să o facă".

Toate partidele scad în sondaje, cu excepția AUR, în contextul în care președintele întârzie desemnarea, a mai spus Blaga:

"Nu este bine nici pentru PNL, pentru că li noi vedem că lucrurile se degradează și opinia publică până la urmă are și ea limita ei...toată lumea scade în sondaje, în afară de un partid din parlament".

Întrebat dacă există discuții în PNL despre suspendarea președintelui Nicușor Dan, Vasile Blaga a respins aceste zvonuri:

"Doamne ferește! Nu, nu a avut nicio astfel de discuție în PNL și cred că astea sunt șopârle. Câ sunt nemulțumiri...și eu aș vrea zi, mâine, poimâine, până când pleacă la New York să facă o desemnare".

Senatorul PNL a acuzat PSD de înțelegerile cu AUR din Parlament: "Eu nu înțeleg PSD-ul! Noi ams chimbat conducerile la televiziune și la radio cu voturile AUR, noi facem jocurile în Senat cu voturile AUR?! E incredibil ce fac!".

Declarațiile sale vin în contextul informațiilor că o parte dintre liberalii din jurul lui Ilie Bolojan se gândesc să susțină suspendarea Președintelui Nicușor Dan, demers inițiat de AUR.

Deși nu au fost voci care să declare public acest lucru, sunt parlamentari care vorbesc neoficial despre asta. Deputata Alina Gorghiu a reacționat public la aceste zvonuri spunând că suspendarea președintelui este o linie roșie în contextul intern și internațional actual și i-a acuzat de "micime politică" pe care cei "care se joacă" cu aceste demers.