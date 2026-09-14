Sistemul biometric EES rămâne suspendat în unele ţări din UE. Nouă state au transmis la Bruxelles că nu îl pot aplica

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Nouă state din Uniunea Europeană, printre care şi Franţa, amână introducerea amprentării pentru cetăţenii din afara UE. Ţările spun că au nevoie de mai mult timp pentru a pune la punct noile controale la frontieră în aeroporturile aglomerate, scrie The Guardian.

Sistemul de intrare-ieşire (EES), care ar fi trebuit să intre integral în vigoare pe 6 septembrie, a fost amânat de mai multe ori pentru a evita aglomeraţia de vizitatori din preajma unor evenimente mari, precum Jocurile Olimpice din 2024.

Acum, nouă ţări – printre care destinaţiile turistice de top Franţa, Grecia, Portugalia şi Italia – i-au transmis Bruxellesului că mai au nevoie de timp. Germania, Malta, Ţările de Jos, Elveţia şi Belgia au cerut, de asemenea, o prelungire. Spania, care s-a confruntat cu probleme la început, aplică însă EES integral.

Sistemul EES, adoptat pentru prima dată de UE în 2017, a fost lansat oficial în octombrie anul trecut şi ar fi trebuit să devină pe deplin operaţional în aprilie. Problemele apărute la început, mai ales în Grecia şi Portugalia, au dus însă la o nouă amânare pentru statele membre.

Surse din UE spun că sistemul este considerat un succes, cu aproximativ 200 de milioane de înregistrări şi 70.000 de persoane oprite să intre în spaţiul Schengen – în creştere faţă de cele 43.700 din iunie.

Printre acestea se numără persoane fără viză, cele care au depăşit perioada permisă de 180 de zile sau britanici care şi-au depăşit dreptul de şedere de 90 de zile.

Au fost prinşi şi infractori care foloseau paşapoarte sau acte de identitate falsificate, înregistrările cu amprente şi imagini faciale scoţând la iveală faptul că unele persoane foloseau paşapoarte diferite.

Amânările din aceste nouă state membre nu se aplică pe tot teritoriul lor. Amprentarea a început deja la terminalul Eurostar din Bruxelles şi în portul Anvers, dar nu în toate aeroporturile.

Aeroporturi mari, precum Frankfurt şi Schiphol – două dintre cele mai aglomerate noduri internaţionale din Europa –, colectează şi ele date biometrice, însă aeroporturile mici s-ar putea să nu fie încă pe deplin pregătite.

Potrivit surselor, doar 12 aeroporturi din cele 1.500 de puncte de trecere a frontierei mai întâmpină probleme.

Franţa nu a introdus verificările nici în portul Dover, unde poliţiştii francezi se află în situaţia unică de a efectua controale la frontieră pe teritoriul unei ţări din afara UE.

Din punct de vedere tehnic, statele care nu colectează amprente şi imagini faciale încalcă acum regulamentul UE, care a eliminat orice drept de a suspenda sistemul EES. Surse de la Bruxelles au confirmat însă că acestea nu vor fi urmărite în justiţie.

La începutul acestei veri, UE remarca faptul că unul dintre aeroporturi era o mică unitate regională unde, în vârf de sezon turistic, puteau ajunge 3.000 de pasageri într-o oră, dar care nu putea fi evaluat pentru că dispunea de doar patru cabine pentru colectarea datelor biometrice.

Asociaţia Internaţională a Transportului Aerian (IATA) ceruse în iulie o suspendare totală, plângându-se că pasagerii pierdeau curse de legătură în Spania, Italia, Grecia şi Belgia, în timp ce Ryanair avertiza asupra unui „haos al cozilor” în aeroporturi precum Malaga şi Palma.

Aplicaţia de preautorizare Travel to Europe, care le permite pasagerilor să-şi înregistreze imaginea facială şi datele din paşaport înainte de călătorie, va funcţiona în curând pentru şapte ţări, spun sursele.

Deocamdată, aceasta apare ca fiind operaţională doar în Suedia şi Portugalia.