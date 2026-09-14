95% dintre șantierele la rețeaua de termoficare din Bucureşti sunt finalizate. PMB: Încă 438 de blocuri vor avea apă caldă și căldură

95% dintre șantierele la rețeaua de termoficare din Bucureşti sunt finalizate. Sursa foto: Facebook/ PMB

Șantierele pentru reabilitarea rețelei de termoficare sunt finalizate în proporție de 95%, anunță Primăria Municipiului București, notează Agerpres.

'95% din șantierele pe termoficare sunt gata! Până în iarnă, încă 438 de blocuri vor avea apă caldă și căldură fără probleme. Termia este în topul celor mai importante investiții pentru București! Și tragem tare să avansăm cu șantierele, să le închidem pe toate anul acesta', informează PMB, luni, pe Facebook.

Pe lângă cei 28 de kilometri de conductă principală finalizați recent, alți 37 de kilometri sunt în stadiu avansat de modernizare, precizează administrația locală. Alți 63 de kilometri sunt în lucru, în diferite stadii.

Lucrările de reabilitare sunt finanțate prin fonduri europene nerambursabile, prin Programul Operațional Infrastructură Mare și Programul Dezvoltare Durabilă, vizând modernizarea a 212 kilometri de conducte de termoficare. Valoarea totală a investiției este de 1,76 miliarde lei, din care 1,3 miliarde lei nerambursabili.

'În plus, alți 11 kilometri de conducte de rețea primară, ce deservesc 66 de blocuri de locuințe, sunt modernizate în proporție de 95% cu bani de la bugetul local. Și acestea vor fi gata până la finalul anului. Ajungem, astfel, la un total de 76 de kilometri de conducte noi schimbate, ce deservesc circa 4.900 de blocuri', menționează sursa citată.