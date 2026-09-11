Ciucu le cere bucureştenilor să respecte regulile din oraş: "Se poate să vă ofuscați, dar nu m-aţi ales primar ca să vă cânt în strună"

Ciucu le cere bucureştenilor să respecte regulile din oraş. FOTO: Agerpres

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, le-a transmis bucureştenilor un mesaj, după ce a fost în vizită la Maastricht (Olanda) şi a observat ordinea de acolo. "Se poate să vă supărați pe mine, să vă ofuscați, dar cum eu primesc de la unii dintre dumneavoastră zilnic sute și sute de critici, măcar o dată, ca primar, că de aceea m-ați ales, să fac treabă, nu să vă cânt în strună, vă spun că suntem încă departe. Va fi vreodată, oare, Bucureștiul un oraș cu adevărat european? Mă ajutați să-l europenizăm?", le-a transmis Ciucu bucureştenilor.

Ciucu a adăugat că va face tot ce depinde de el pentru a impune "respectarea regulilor" şi a fost ironic şi cu proiectul AUR, prin care oficialii prezenți la ceremonii var fi obligați să sărute drapelul, iar refuzul ar putea fi sancționat cu amenzi de până la 10.000 de lei.

"Am fost pentru două zile la Maastricht (Olanda), la una dintre sedințele Comitetului Regiunilor. De fiecare dată când ajung într-una dintre țările acestea așezate, ceea ce îmi place cel mai mult, este ordinea.

Regulile sunt clare și simple, oamenii nu sunt într-o permanentă cursă să le încalce, sa obțină un mic avantaj oarecare şi efemer pentru ei, chiar dacă ceilalți vor fi afectați de confortul lor de moment.

Nimeni nu-și pune problema să parcheze pe spațiul verde, să depoziteze gunoiul la vreun colț de stradă fară să-l vadă cineva, să dea muzica tare la vreo terasă/restaurant, sau orice altceva care să nu fie la locul lui. O să îmi spuneți că poliția locală, apoi imi veți spune despre camere.

Problema noastră este mai adâncă și ține de fiecare dintre noi. Este vorba despre respectul pe care ni-l datorăm unii altora, respectul pe care i-l datorăn orașului în care trăim și banilor publici cheltuiți.

Se poate să vă supărați pe mine, să vă ofuscați, dar cum eu primesc de la unii dintre dumneavoastră zilnic sute și sute de critici, măcar o dată, ca primar, că de aceea m-ați ales, să fac treabă, nu să vă cânt în strună, vă spun că suntem încă departe. Mai avem până să ajungem la cultura civică, responsabilitatea și respectul societăților așezate din Occident. Destul de mult", a postatCiucu pe Facebook.

Cere ajutor pentru un Bucureşti european

"Altfel, eu voi face tot ce ține de mine în acești ani pentru a impune respectarea regulilor. Desi, acest lucru, ar trebui să vină din fiecare dintre noi, nu să ne fie impus. Aşa cum săruți drapelul pentru că așa simți că vrei să te manifești, nu pentru că îți iei amendă.

Va fi vreodată, oare, Bucureștiul un oraș cu adevărat european? Mă ajutați să-l europenizăm? Sau doar tot vom sta și ne vom plânge şi lamenta că sunt șantiere, că aia nu merge, că cealaltă ar trebui altfel?", a mai notat Ciucu.