Podul Constanţa din Bucureşti, reconstruit. Apare şi un nod intermodal. Ciucu: "Lucrările trebuiau făcute de mult. În fine, mă ocup eu"

Podul Constanţa din Bucureşti, reconstruit. Apare şi un nod intermodal. Sursa foto: Ciprian Ciucu / Facebook

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunţat, joi, că a lansat procedura de atribuire pentru studiul de fezabilitate şi proiectare pentru unul dintre cele mai ample proiecte de infrastructură rutieră programate pentru zona de nord a Capitalei: reconstrucția și lăgirea Podului Constanța, precum şi modernizarea intersecţiei din zonă şi proiectarea unui nod intermodal.

Între timp, se modernizează şi linia de tramvai de sub pod, iar lucrările ar trebui să fie gata în octombrie, şi nu în septembrie, cum a fost anunţat iniţial.

"Am lansat procedura de atribuire pentru studiul de fezabilitate şi proiectare pentru unul dintre cele mai ample proiecte de infrastructură rutieră programate pentru zona de nord a Capitalei:

reconstrucția și lăgirea Podului Constanța:

reconfigurarea, reabilitarea și modernizarea intersecției Șoseaua Chitilei cu Bulevardul Bucureștii Noi, a Bulevardului Bucureștii Noi pe segmentul cuprins între strada Timișului și Podul Constanța, a Căii Griviței între Podul Constanța și strada Carpați, alături de reconstrucția Podului Constanța și realizarea unui nod intermodal.

Termenul de depunere a ofertelor: 15 octombrie;

Valoare estimată 2.171.006,17 fără TVA.

Durata prestării serviciilor este 180 zile calendaristice.

Această lucrare era necesară să se fi făcut de mult timp, dar... în fine, mă ocup eu. Lucrările la linia de tramvai de sub pod se vor termina în octombrie. Dacă nu mă mai minte încă o dată constructorul.

Eu v-am spus septembrie pentru că l-am crezut. Dar atât a reușit să se mobilizeze. Oricum, contractual este acoperit, este în grafic cu lucrările, a ținut doar de mobilizarea sa", a transmis Ciucu.