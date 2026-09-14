Cutremur, luni după-amiază, în România. Ce magnitudine a avut şi unde s-a produs

1 minut de citit Publicat la 16:10 14 Sep 2026 Modificat la 16:10 14 Sep 2026

Cutremur în România. Foto: Getty Images

Un seism cu magnitudinea de 2,9 grade pe scara Richter s-a produs, luni după-amiază, în România, notează Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului.

Cutremurul s-a produs în zona seismică Vrancea, la ora 13:08, la adâncimea de 111,3 km.

În ziua de 14 Septembrie 2026, la ora 13:08:19 (ora locală a României), s-a produs în zona seismică Vrancea un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.9, la adâncimea de 111.3 km.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 34km S de Focsani, 54km S de Buzau, 79km E de Sfantu-Gheorghe, 89km E de Braşov, 95km NE de Ploieşti, 97km S de Bârlad.

Ce să faci în caz de cutremur

1. Dacă vă aflaţi în casă, rămâneţi acolo. Staţi departe de ferestrele care se pot sparge şi nu fugiţi pe scări. Scara este cea mai vulnerabilă parte a unei clădiri şi prezintă cel mai mare risc de prăbuşire.

2. Dacă sunteţi pe stradă, îndepărtaţi-vă de clădiri, semafoare şi fire electrice. Dacă vă aflaţi în maşină, încercaţi să trageţi calm pe dreapta şi să vă adăpostiţi lângă autoturism.

3. Obiectele mari, de tipul dulapuri sau canapele lasă lângă ele un spaţiu gol, atunci când tavanul sau peretele ori altă construcţie se dărâmă. Ghemuieşte-te lângă obiectele care lasă un gol lângă ele.

4. Dacă vă aflaţi într-un loc public cu aglomerări de persoane (teatru, cinematograf, biserici, stadion, săli de şedinte) nu alergaţi către ieşire, îmbulzeala produce mai multe victime decât cutremurul.

5. După trecerea pericolului, e important să luaţi legătura cu rudele pentru ca ele să ştie că sunteţi în siguranţă.