Alegeri locale în Germania: CDU câştigă în Saxonia Inferioară, dar AfD rămâne pe val

1 minut de citit Publicat la 15:23 14 Sep 2026 Modificat la 15:23 14 Sep 2026

Scrutinul se înscrie într-un context mai larg, în care extrema dreaptă continuă să câştige teren. sursa foto: Getty

Uniunea Creştin-Democrată (CDU) a câştigat alegerile locale din landul german Saxonia Inferioară, cu 27,7% din voturi, potrivit estimărilor. Social-democraţii din SPD s-au clasat pe locul al doilea, cu 24,5%, iar extrema dreaptă de la AfD a venit pe locul al treilea, cu 16,5%, scrie DW.

Pe următoarele poziţii s-au aflat Verzii, cu 13,6%, formaţiunea Die Linke (Stânga), cu 5,9%, şi liberalii din FDP, cu 3,6%.

Chiar înainte de publicarea estimărilor, liderul CDU din land, Sebastian Lechner, se arăta optimist şi spunea că partidul său ar putea merge, în Saxonia Inferioară, împotriva tendinţei naţionale.

Lechner a recunoscut însă că scrutinul nu a fost unul uşor.

„După cum ştiţi, aceste alegeri locale nu s-au desfăşurat tocmai în condiţii simple. Şi noi am simţit nemulţumirea faţă de Berlin”, a spus el, admiţând că partidul are o „problemă de credibilitate” care trebuie rezolvată.

Rezultatul din Saxonia Inferioară a fost urmărit îndeaproape şi de cancelarul Friedrich Merz, mai ales că formaţiunea sa se aşteaptă la un eşec usturător duminica viitoare, în landul Mecklenburg-Pomerania Inferioară. Acolo, susţinerea pentru CDU s-a prăbuşit recent până la 7% în sondaje.

Scrutinul se înscrie într-un context mai larg, în care extrema dreaptă continuă să câştige teren.

Un nou sondaj arată că AfD îşi sporeşte popularitatea la nivel naţional, tendinţă confirmată şi de victoria detaşată obţinută cu o săptămână în urmă în Saxonia-Anhalt.