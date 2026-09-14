Spitalele din România rămân fără bani: În Lugoj, bugetul s-a terminat pe 30 iunie. La UPU Floreasca mai sunt medicamente pentru o lună

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Toate operațiile programate pe secția de chirurgie cardiovasculară de la Institutul de Boli Cardiovasculare „C.C. Iliescu” vor fi oprite, începând de vineri, pentru o perioadă nelimitată. Totuși, problemele nu sunt doar în spitalele din București. La UPU Lugoj, spre exemplu, bugetul s-a terminat la 30 iunie, iar la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) de la Spitalul Floreasca, stocurile de materiale sanitare și medicamente mai ajung pentru cel mult câteva săptămâni.

„Ne spuneau și medicii, și managerii cu care am discutat astăzi că cel mai grav este că nu au un orizont de timp. Nu știu când ar putea să primească banii necesari, fără de care spitalele, iată, că nu mai pot să funcționeze.

Vedem prima decizie, primul semnal de alarmă tras de șeful secției de terapie intensivă de la Institutul de Boli Cardiovasculare „C.C. Iliescu”. Acesta a anunțat în urmă cu puțin timp că, de vineri, vor fi amânate absolut toate intervențiile chirurgicale. Excepție vor face, evident, operațiile care nu pot fi amânate, urgențele, astfel încât să nu fie pusă în pericol viața pacienților.

S-a ajuns la o astfel de decizie radicală pentru că a rămas institutul, respectiv secția de terapie intensivă, fără medicamentele și materialele sanitare necesare. Vorbim atât de cele necesare pentru cardiologie, cât și pentru intervențiile cardiovasculare.

De altfel, și la Spitalul Bagdasar-Arseni din Capitală sunt probleme. Stocuri zero la Unitatea de Primiri Urgențe. Nu mai au, încă de săptămâna trecută, substanță de contrast. De asemenea, nu mai sunt suficiente fișe pentru EKG și deja s-a intrat în stocurile, în rezervele care ar fi trebuit să fie utilizate doar în cazul unor dezastre”, a transmis Raluca Măndoiu, reporter Antena 3 CNN.

Iar probleme nu sunt doar în Capitală. Mai multe unități medicale din țară spun că mai au bani să funcționeze cel mult câteva săptămâni, fie că au fost nevoiți să cumpere materialele necesare din banii spitalului și venituri proprii.

„Cea mai mare problemă e la UPU. Din păcate, bugetul s-a terminat la 30 iunie 2026. Pentru continuitatea actului medical, tot ce s-a cumpărat s-a cumpărat din banii spitalului, din contractul cu CNAS și din venituri proprii”, a explicat Cătălin Bălan, managerului spitalului din Lugoj.

În acest moment, activitatea de la CPU din Lugoj este asigurată de redistribuirea medicamentelor, a materialelor sanitare de pe celelalte secții ale spitalului”, a transmis Andreea Borboros, corespondent Antena 3 CNN.

Și oamenii spun că situația este nefirească.

„Din ce în ce mai multe spitale rămân fără medicamente, fără materiale sanitare. Mi se pare nefiresc totul, este totul jos, jos de tot”, spune cineva.

„Așa ceva nu mi se pare normal. Toată lumea trebuie tratată, toată lumea trebuie îngrijită”, spune altă persoană.

Directorul Serviciului de Ambulanță din Gorj, Tiberiu Tătaru, spune că ecistp un deficit la bunuri și servicii de aproximativ 944 de mii de lei.

„Înregistrăm un deficit de finanțare la Titlul II, la bunuri și servicii, de aproximativ 944 de mii de lei. În acest capitol intră costurile aferente combustibilului, medicamentelor, materialelor sanitare, reparațiilor”, a spus el.

„În acest moment avem bani până în trimestrul III și așteptăm rectificarea pentru trimestrul IV. Am luat acum din banii care trebuiau să fie pe trimestrul IV, am luat să consumăm. Practic, ați cheltuit în avans? Da, să zicem”, a explicat și managerul SAJ Bihor, Liciniu Venter.

Și la spitalul Floreasca din București, situația este gravă. Dacă unitatea nu primește fondurile necesare până la jumătatea lunii octombrie, medicii și asistentele vor trebui să apeleze la rezervele folosite doar în caz de dezastru.

„Aici, la UPU Spitalul Floreasca, stocurile de materiale sanitare și medicamente mai ajung pentru cel mult câteva săptămâni. Dacă unitatea medicală nu va primi fondurile necesare până la jumătatea lunii octombrie, atunci medicii și asistentele vor fi nevoiți să apeleze la rezervele folosite doar în caz de dezastru”, a transmis Raluca Măndoiu, reporter Antena 3 CNN.

La Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. C.C. Iliescu”, operațiile programate vor fi sistate pe termen nelimitat, începând de vineri, 18 septembrie. Medicii spun că vor mai putea interveni doar în cazul urgențelor vitale, în limita resurselor disponibile.

Problema apare în contextul situației extrem de grave în unitățile de primiri urgențe din Capitală, unde mai multe spitale au ajuns să aibă stocuri critice sau chiar zero de medicamente și materiale sanitare, din cauza lipsei banilor.