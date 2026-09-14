Dan Dungaciu spune că AUR nu a discutat cu PNL despre suspendarea lui Nicușor Dan: „Nu am negociat așa ceva”

Prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu. Foto: Agerpres

Dan Dungaciu, prim-vicepreședinte AUR, a declarat luni, la Antena 3 CNN, că nu au existat discuții între AUR și PNL despre suspendarea președintelui Nicușor Dan. El a precizat că, în acest moment, alegerile anticipate reprezintă principala miză a partidului.

„Au existat multe discuții cu membri ai Parlamentului României. Negocieri e un pic cam mult spus, dar subiectul acesta nu s-a aflat pe agenda imediat în sensul în care au pus la dispoziție acel site pentru exprimare publică politică, dar cu amendamentul foarte limpede că scopul principal al partidului nostru în acest moment sunt anticipatele, nu suspendarea președintelui este principala miză.

Suspendarea președintelui și această inițiativă a survenit pentru că România este în blocaj, adică într-o situație fără ieșire, cel puțin din punct de vedere politic.

Dacă președintele nu-și îndeplinește sau încalcă, din punctul nostru de vedere, și de jure, și de facto, Constituția, avem la îndemână și acest instrument al suspendării președintelui”, a declarat Dan Dungaciu, la Antena 3 CNN.

Totodată, Dan Dungaciu a spus că parlamentarii care vor să se alăture AUR trebuie să își asume demersul de suspendare a președintelui Nicușor Dan.

„Noi avem discuții cu parlamentari despre multe lucruri, dar ca să se alăture, unii vor să se alăture, de pildă, partidului nostru în Parlament, să vină alături de noi, dar pentru orice alăturare înseamnă că trebuie să-și asume acest demers de suspendare a președintelui, dacă vreți, ca un soi de purgatoriu cum mai numim noi”, a mai declarat Dan Dungaciu.

Prim-vicepreședintele AUR mai susține că:

„Nu e treaba președintelui cum arată Parlamentul, care e structura Parlamentului, ce partide intră în Parlament sau ce partide vor face majoritatea. Asta înseamnă că avem un Parlament de tip Carol al II-lea, pe care îl controlează președintele.

Logica Parlamentului, că de asta avem separația puterilor în stat, este de altă natură”, a mai subliniat acesta.

El a vorbit și despre ce s-ar putea întâmpla după alegerile anticipate și despre ideea de „cordon sanitar” în jurul AUR.

„După alegerile anticipate, ideea de cordon sanitar, din punctul nostru de vedere, cel puțin, va deveni absolut ridicolă. Inutilă este și astăzi, pentru că, după o campanie electorală în care vom putea să spunem fiecare pe ce poziție ne plasăm, care e poziția noastră geopolitică, politică, ce vreți dumneavoastră, și cu 40% cel puțin, va fi aproape imposibil dacă ești un om rațional și te mai gândești la România asta și să nu vrei să o duci neapărat în cap, să mai vorbim despre cordon sanitar”, a mai declarat Dan Dungaciu.

Declarațiile acestuia vin în contextul în care o parte dintre liberali se gândesc să susțină suspendarea Președintelui Nicușor Dan, alături de AUR.

Deși nu au fost voci care să declare public acest lucru, sunt parlamentari care vorbesc neoficial despre asta. Deputata Alina Gorghiu a reacționat public la aceste zvonuri spunând că suspendarea președintelui este o linie roșie în contextul intern și internațional actual și i-a acuzat de "micime politică" pe care cei "care se joacă" cu aceste demers.

Petrişor Peiu declara că AUR merge înainte cu demersul suspendării Președintelui

Liderul senatorilor AUR Petrişor Peiu a declarat în urmă cu două săptămâni, la Antena 3 CNN că partidul merge înainte cu demersul suspendării Președintelui, pentru că Preşedintele "Nu şi-a schimbat atitudinea".

Partidul AUR anunță că a lansat în 6 august platforma suspeND.ro, despre care spune că prezintă stadiul demersului de suspendare a președintelui Nicușor Dan. Motivul invocat de partidul lui George Simion pentru acest demers este că Nicușor Dan "nu propune un nume de prim-ministru, așa cum prevede Constituția".

După consultările din 23 iunie de la Cotroceni, George Simion a declarat că a cerut ca AUR să intre la guvernare, după blocajul de la Cotroceni și a afirmat că Președintele Nicușor Dan trebuie suspendat "dacă nu se conformează". "AUR la guvernare! E singura soluţie! Dacă nu se conformează Nicuşor Dan, el trebuie suspendat", a scris Simion atunci pe Facebook.

În 9 august, fostul lider PNL Crin Antonescu a declarat la Antena 3 CNN că România se află în actuala situaţie politică din cauză că "formula pro-europeană" propusă electoratului la cele mai recente alegeri "a eşuat". El a spus că Preşedintele Nicuşor Dan ar fi trebuit să caute o formulă de guvernare inclusiv fără PNL și că, dacă Nicuşor Dan nu poate rezolva această problemă a guvernării, atunci ar trebui să demisioneze.