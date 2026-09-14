BOR face anchetă la Oradea, după ce Călin Georgescu a fost dus în altar la biserică şi preotul i-a spus că este "preşedintele ales"

2 minute de citit Publicat la 18:46 14 Sep 2026 Modificat la 18:46 14 Sep 2026

Călin Georgescu s-a deplasat cu un automobil de lux Jaguar prin Oradea. Foto: Hepta / Curaj.TV via Facebook

Episcopia Ortodoxă a Oradiei a anunțat o cercetare administrativă, la o zi după ce fostul candidat prezidențial, Călin Georgescu, a fost primit cu onoruri speciale la Mănăstirea Sfintei Cruci din Oradea şi a fost dus chiar în altarul bisericii de către preotul Atanasie Paleu, care i s-a adresat cu sintagma "preşedintele ales".

Episcopia a comunicat că ancheta are rolul "de a evita constituirea unui precedent nociv și consolidarea unor asemenea comportamente și tendințe în viața Bisericii". Potrivit publicației eBihoreanul, conducerea Mănăstirii a nesocotit o "îndrumare pastorală" vizând evitarea oricărei asocieri a spațiilor sacre cu promovarea sau partizanatul politic.

"Episcopia Ortodoxă Română a Oradiei își exprimă profunda mâhnire și dezamăgire față de cele petrecute duminică, 13 septembrie 2026, în cadrul Sfintei Liturghii de la Mănăstirea Sfintei Cruci din Oradea, unde o împrejurare care ar fi trebuit să rămână în limitele firești ale ospitalității ecleziale a dobândit, prin modul în care a fost gestionată, accente evidente de asociere și promovare politică, complet incompatibile cu caracterul sacru și nepartinic al Bisericii", a transmis luni publicației citate conducerea Episcopiei, printr-un comunicat

Așa cum arată imagini filmate duminică la Mănăstirea Sfintei Cruci, după periplul prin Piața 100 din municipiu, Georgescu a fost primit în incinta lăcașului de cult și tratat ca un demnitar. El a fost invitat în altar, iar preotul duhovnic Atanasie Paleu i s-a adresat fostului candidat cu formula "președinte ales" la sfârșitul slujbei de Liturghie.

"Mulțumesc oaspeților noștri dragi, care au venit astăzi să fie împreună cu noi, împreună cu președintele ales, căruia îi mulțumim", a spus duhovnicul, cu referire la Georgescu. Ulterior, Georgescu s-a apucat dea autografe.

Episcopia a anticipat ce se va întâmpla la mănăstire

În comunicat, Episcopia a numit conduita preotului drept "o deviere semnificativă de la rânduiala bisericească și de la hotărârile Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române"

"Regretul este cu atât mai profund cu cât posibilitatea apariției unei asemenea situații fusese anticipată", se spune în documentul trimis publicației eBihoreanul.

Concret, episcopul Sofronie Drincec a transmis parohiilor și așezămintelor monahale din Eparhie o îndrumare pastorală expresă privind caracterul sacru al lăcașurilor de cult și incompatibilitatea acestuia cu manifestările cu caracter politic.

"Din nefericire, demersul preventiv nu a fost suficient, motiv pentru care împrejurările și implicațiile concrete vor fi cercetate cu promptitudine potrivit rânduielilor bisericești, pentru a evita constituirea unui precedent nociv și consolidarea unor asemenea comportamente și tendințe în viața Bisericii (...)

Nu persoanele și nici opțiunile lor politice fac obiectul acestui comunicat, ci o conduită absolut străină de sensul spațiului eclezial și incompatibilă cu necesara independență a Bisericii față de orice partizanat politic", conchide Episcopia.

Georgescu, filmat în Jaguar, printre susținători

Vizita lui Călin Georgescu în Bihor a surprins și prin faptul că fostul candidat s-a deplasat cu un automobil de lux, marca Jaguar, cu o valoare estimată de circa 140.000 de euro.

Contul Facebook Curaj.TV a filmat și comentat o secvență din deplasarea fostului candidat în limuzină, în timp ce era ovaționat de susținători.

"Imagini istorice cu domnul președinte. Cu ce sărăcie de jaguar se plimbă voievodul. Cum de-l ține Dumnezeu în așa lux și răsfăț, fără să aibă o zi de muncă de doi ani, eu nu înțeleg", este comentariul suprapus imaginilor.