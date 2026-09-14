Ministrul Educației, mesaj în versuri pentru studenții USV Iași: „Când văcuţa nu dă lapte / Iar AI-ul e în zadar”

Ministrul Educației Mihai Dimian la festivitatea de deschidere a Universității de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” (USV) din Iași. Foto: Agerpres

Ministrul Educaţiei şi Cercetării, Mihai Dimian, le-a transmis un mesaj în versuri studenților de la Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” (USV) din Iași. Pe lângă rândurile speciale, el a afirmat că s-au făcut investiții masive anul acesta în educație, amintind de cele de cele 60 de proiecte pentru digitalizarea universităţilor, dar şi de investiţiile în laboratoare.

Mihai Dimian a participat, luni, la festivitatea de deschidere a anului universitar la Universitatea de Ştiinţele Vieţii „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi. El a vorbit, printre altele, despre investiţiile din învăţământ.

„Au fost investiţii masive în acest an. Am avut 60 de proiecte pentru digitalizarea universităţilor, un miliard de lei este valoarea totală. A fost dificil de gestionat, pentru că au existat decizii luate în ultimul moment”, a spus Dimian.

El spune că, din perspectiva lui, a fost un an cu presiune „foarte mare” pentru realizarea investiţiilor în infrastructura din educaţie, dând drept exemplu investiţiile în laboratoare, precizând că plăţile vor ajunge probabil la cinci miliarde de lei, după ce în ultimii cinci ani s-au făcut în total plăţi de şapte miliarde de lei.

La final, Dimian a transmis un mesaj în versuri studenților: „Când văcuţa nu dă lapte / Iar AI-ul e în zadar / Ne dăm seama că-i nevoie / De un medic veterinar. Când văcuţa-i mulţumită / Iar fermierul optimist / Ştim că-n fermă îşi face treaba / Un inginer zootehnist”.