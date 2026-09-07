Reni și cel mai mare zăcământ de pământuri rare din Europa: Suedia vrea să extindă mina. Indigenii Sami se tem că își pierd teritoriile

Obiectivul guvernului suedez este să deschidă nordul țării, slab populat, exploatării resurselor minerale. FOTO: Profimedia Images

Planurile de extindere a unei vaste mine de lângă orașul suedez Kiruna au declanșat o dispută majoră între autorități și comunitatea Sami, care se teme că exploatarea zăcămintelor va afecta grav teritoriile tradiționale și modul de viață al populației indigene. Conflictul a ajuns în centrul dezbaterii naționale înaintea alegerilor din 13 septembrie, după ce vicepremierul și ministrul Energiei, Ebba Busch, a criticat public drepturile Sami asupra terenurilor folosite pentru creșterea renilor, potrivit The Guardian.

La sfârșitul lunii aprilie și în luna mai, în timp ce țara se pregătea pentru alegerile din această lună, vicepremierul și ministrul Energiei, Ebba Busch, a susținut o serie de discursuri și a publicat articole în care a atacat public drepturile populației Sami de a crește turme de reni pe terenurile lor ancestrale. Creșterea renilor, a declarat Busch la o conferință de presă, „este o industrie care afectează suprafețe foarte mari, dar are o importanță economică limitată”.

Partidul său, Creștin-Democrații, partener junior în coaliția de guvernare de centru-dreapta formată din trei partide în Suedia, a cerut reducerea numărului de reni, ca activitatea de creștere a renilor să nu mai fie considerată un „interes național” și ca statul să „își asume din nou responsabilitatea” pentru terenurile folosite de crescători.

Obiectivul guvernului este să deschidă nordul țării, slab populat, exploatării resurselor minerale – în condițiile în care Suedia și UE, în general, încearcă să reducă dependența de importurile din China – și să își extindă capacitățile de producere a energiei nucleare.

Larsson Blind a spus că sentimentele anti-Sami în perioada premergătoare alegerilor, în special la nivel local, nu sunt ceva nou, dar că amploarea retoricii recente a fost „destul de uluitoare”.

„Dacă privești lucrurile de la distanță, asta înseamnă că vicepremierul evidențiază un grup de oameni ... ca fiind inamicul dezvoltării în Suedia”, a declarat într-un interviu membra consiliului Parlamentului Sami, instituție care există pentru a proteja interesele populației Sami. „Este foarte clar că nu simte nevoia de a avea sprijinul populației Sami.”

Problema minorității Sami, o temă de dezbatere la nivel național

Problemele privind drepturile populației Sami asupra terenurilor au trecut de la nivel local la nivel național în perioada premergătoare votului din 13 septembrie. În programul său electoral, Creștin-Democrații s-au angajat să „rezolve conflictele dintre creșterea renilor și dezvoltarea industrială” și să protejeze „dreptul tuturor de a vâna pe terenurile deținute de stat”.

Partidul de extremă dreapta Democrații Suediei, care ar putea intra pentru prima dată la guvernare după alegeri, i-a evidențiat, de asemenea, pe crescătorii de reni în programul său electoral, punându-i în opoziție cu dezvoltarea industrială, turismul și populația suedeză în ansamblu și punând sub semnul întrebării drepturile lor asupra terenurilor.

Disputa s-a concentrat asupra planului companiei miniere de stat LKAB de a extinde o vastă mină de minereu de fier de lângă orașul Kiruna, astfel încât aceasta să includă zăcământul Per Geijer, care deține cea mai mare rezervă cunoscută din Europa de elemente de pământuri rare.

Planul presupune mutarea orașului Kiruna, afectat de tasarea terenului, într-o zonă nouă și mai stabilă. Vara trecută, orașul a atras atenția la nivel mondial când biserica sa spectaculoasă din lemn roșu, proiectată pentru a semăna cu un lávvu (o colibă Sami), a fost transportată pe o distanță de 5 kilometri până la noua sa locație.

Mulți membri ai populației Sami din apropierea orașului Kiruna, cel mai nordic oraș al Suediei, se tem că punerea în opoziție a resurselor minerale și a drepturilor asupra terenurilor anunță o amenințare mai amplă la adresa mijloacelor lor de trai și a culturii lor.

Rutele tradiționale de păstorit ale populației Sami din Gabna au fost deja afectate semnificativ de mina din Kiruna. Anna-Karin Niia, crescătoare de reni din Gabna, a spus că se simte ignorată de Stockholm. Populația Sami este „protector constituțional” al popoarelor indigene, a spus ea.

„Nu este vorba doar despre reducerea în liniște a turmelor de reni și despre a face astfel de declarații pentru a câștiga alegerile din 2026.”

„Chiar dacă statul sau guvernul sau UE spun că este important să avem minerale, în același timp, drepturile indigene, drepturile Sami, drepturile localnicilor sunt la fel de importante. Avem nevoie și de natură.”

Pentru Larsson Blind, poziționarea guvernului a spulberat speranțele că politicienii suedezi și-ar putea lua în serios responsabilitățile atunci când vine vorba despre populația Sami.

„Este foarte dur, dar cred că a deschis și ochii în propriile noastre rânduri. A scos cu adevărat la iveală o divizare foarte greu de depășit”, a spus ea.

„Chiar dacă am știut că guvernele anterioare nu au acordat prioritate problemelor legate de drepturile Sami, nu era corect din punct de vedere politic să o spună atât de abrupt și cu voce tare. Dar acum este posibil să faci asta, astfel că limitele au fost împinse.”

Efectele relocării orașului Kiruna

Lars-Marcus Kuhmunen, liderul comunității Gabna, a declarat că planurile LKAB pentru Per Geijer „ar pune capăt tuturor lucrurilor” pentru populația Sami, deoarece ar întrerupe legătura dintre zonele de fătare și regiunea montană și zona forestieră.

El consideră, de asemenea, că proiectul ar acționa ca un „semnal de start” pentru intensificarea industrializării în întreaga Suedie.

„Va afecta toate comunitățile Sami”, a spus el. „Simțim că avem multe responsabilități pe umerii noștri.”

Nils-Johan Labba, meșter artizan și politician în Parlamentul Sami, a spus că relocarea orașului Kiruna a lăsat localitatea „sângerând”, afectând totul, de la transporturi la educație.

El a spus că și-ar fi dorit ca guvernul să se concentreze pe rezolvarea problemelor orașului, în loc să „urască minoritățile”.

Peter Kullgren, membru al conducerii Creștin-Democraților, a declarat: „Suedia are responsabilitatea de a proteja drepturile Sami, dar guvernul trebuie, de asemenea, să poată cântări drepturile Sami în raport cu alte interese publice foarte importante. Resursele noastre minerale sunt importante din punct de vedere strategic pentru Suedia și Europa și avem deja standarde ridicate în ceea ce privește luarea în considerare a intereselor, dialogul și influența, dar statul trebuie, de asemenea, să poată lua decizii atunci când interese publice importante intră în conflict.”

Într-o declarație, LKAB a spus că procesul de extindere a minei din Kiruna se află încă într-un stadiu incipient.

„Intenția noastră este să continuăm evaluarea potențialului zăcământului mineral”, a transmis compania. „Cererea este în prezent analizată de Inspectoratul Minier al Suediei, iar procesul de consultare este în desfășurare".

„Înțelegem că planurile noastre pentru noul zăcământ ar avea un impact ... Am prezentat o evaluare a impactului asupra creșterii renilor, care include măsuri propuse menite să sprijine condițiile pentru continuarea acestei activități în zonă".