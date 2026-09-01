China a descoperit ”cel mai mare” zăcământ de cupru și aur în râul Yangtze. În zonă s-au făcut peste 70 de foraje în patru luni

China a descoperit ”cel mai mare” zăcământ de cupru și aur în râul Yangtze. Foto: Getty Images

China a anunță o descoperire importantă în domeniul resurselor minerale. Zăcământul de cupru și aur Chating, din Xuancheng, provincia Anhui, este considerat "cel mai mare zăcământ de acest tip" identificat până acum în zona centrală și inferioară a fluviului Yangtze. Potrivit Ministerului Resurselor Naturale, zăcământul are resurse de cupru estimate la 500.000 de tone și resurse de aur de peste 20 de tone.

Descoperirea ar putea duce la dezvoltarea unei baze mari de producție de cupru și aur în estul Chinei. Potrivit televiziunii de stat din China, proiectul este una dintre cele mai importante descoperiri miniere realizate în primul an al celui de-al 15-lea Plan cincinal al Chinei, pentru perioada 2026-2030, scrie Global Times.

Cuprul și aurul sunt minerale importante pentru numeroase industrii, inclusiv pentru energia verde și producția avansată. Experții spun că zăcământul are avantaje importante datorită poziției sale și infrastructurii existente. Descoperirea oferă, de asemenea, noi informații despre modul în care se formează astfel de zăcăminte.

Lin Bin, director adjunct al laboratorului de prognoză și evaluare a structurilor geologice profunde din cadrul Academiei Chineze de Științe Geologice și coordonatorul tehnic al explorărilor, a declarat că una dintre principalele realizări a fost identificarea dimensiunii corpului de minereu de cupru și aur din satul Shangchang, în zona Chating. Rezultatele au arătat că există resurse importante și în zonele mai adânci și în cele din jurul zăcământului.

Zăcământul Chating este unul de mari dimensiuni, în care cuprul și aurul sunt răspândite în rocă. În prezent, este cel mai mare zăcământ de acest tip identificat în zona centrală și inferioară a fluviului Yangtze. Astfel de zăcăminte sunt rare în această regiune.

De la începutul anului, echipa de explorare a efectuat peste 70 de foraje în doar patru luni. Unul dintre acestea a ajuns la o adâncime de peste 2.000 de metri. Principalul corp de minereu descoperit până acum are aproximativ 1,2 kilometri lungime și 1,1 kilometri lățime. „Descoperirea unui zăcământ de cupru și aur de această dimensiune în centrul Deltei fluviului Yangtze îi oferă avantaje importante datorită poziției geografice și infrastructurii”, a declarat Lin.

Delta fluviului Yangtze este un important centru pentru industria cuprului, producția de cabluri și energia nouă. Regiunea are însă puține resurse proprii de cupru și aur. Cea mai mare parte a concentratelor de cupru este adusă din vestul Chinei sau importată din alte țări. Acest lucru crește costurile de transport și face lanțurile de aprovizionare mai vulnerabile la problemele geopolitice și la schimbările de pe piețele internaționale.

Zăcământul Chating se află în centrul Deltei fluviului Yangtze și ar putea reduce deficitul de cupru și aur din estul Chinei. De asemenea, ar putea reduce riscurile din lanțurile de aprovizionare și sprijini industriile locale de energie nouă și producție avansată, a spus Lin. El a precizat că zăcământul are și un conținut relativ ridicat de aur.

Regiunea și-ar putea reduce dependența de resursele din alte zone și ar putea dezvolta mai eficient propriile resurse, contribuind în același timp la securitatea aprovizionării Chinei cu minerale strategice, a declarat Lin.

După începerea exploatării, zăcământul ar putea deveni o bază importantă de producție de cupru și aur în estul Chinei. Materiile prime ar putea fi livrate către fabricile de prelucrare din apropiere, ceea ce ar reduce transporturile pe distanțe mari și dependența de importuri.

Zăcământul conține și alte minerale valoroase, precum argintul și sulful, care ar putea fi recuperate și folosite. Astfel, aceeași mină ar putea produce mai multe tipuri de materii prime, ceea ce ar crește eficiența exploatării.

Explorările au dus și la câteva concluzii importante pentru geologie. Una dintre acestea pune sub semnul întrebării teoria potrivit căreia bazinele vulcanice de mari dimensiuni au șanse mici să conțină zăcăminte mari de cupru și aur porfiric.

Cercetătorii consideră că și bazinele vulcanice din Xuancheng și Nanling, în provincia Anhui, precum și Lishui și Liyang, în provincia Jiangsu, ar putea conține zăcăminte similare. Descoperirea deschide astfel o nouă direcție pentru explorarea mineralelor în zonele din estul Chinei unde rocile vulcanice sunt acoperite de straturi groase de roci și sedimente.

Echipa intenționează să realizeze un nou foraj științific, de până la 3.000 de metri adâncime, pentru a studia structura zăcământului și resursele aflate la mare adâncime. Cercetătorii speră să creeze astfel un "model Chating", care ar putea fi folosit pentru identificarea unor zăcăminte similare în estul Chinei.

"Credem că multe dintre bazinele vulcanice de-a lungul centurii metalogenetice a fluviului Yangtze ar putea conține zăcăminte similare de cupru porfiric, ceea ce indică un potențial uriaș pentru noi explorări minerale", a declarat Lin.