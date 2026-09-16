O companie auto din Craiova va construi un parc fotovoltaic care va alimenta întreaga fabrică. Costă peste 36 milioane de lei

Imagine cu caracter ilustrativ. sursa foto: Getty

Ford Otosan România construiește un parc fotovoltaic la uzina sa din Craiova, un proiect în valoare de 36,45 milioane de lei, a anunțat compania miercuri. Instalația va avea o capacitate de 5,10 MW, iar toată energia produsă va fi folosită pentru consumul propriu al fabricii, notează Agerpres.

O parte din bani vine din fonduri europene: 8,63 milioane de lei reprezintă finanțare nerambursabilă prin Fondul pentru Modernizare. Restul sumei este acoperit din resursele proprii ale companiei.

Contractul de finanțare cu Ministerul Energiei a fost semnat pe 19 august 2026, în cadrul programului dedicat noilor capacități de producere a energiei regenerabile pentru autoconsum.

Panourile ar urma să genereze anual în jur de 5.531 MWh de electricitate din surse regenerabile. Compania estimează că trecerea la această sursă va tăia emisiile de gaze cu efect de seră cu aproximativ 3.385 de tone de CO2 pe an – un calcul făcut raportat la factorul de emisie al energiei preluate din rețea.

„La Ford Otosan, integrăm sustenabilitatea în toate activităţile noastre pentru a contribui la construirea unui viitor mai bun. În producţie, acest lucru înseamnă investiţii în soluţii concrete care reduc impactul asupra mediului. Utilizăm deja sticlă fotovoltaică şi sisteme fotovoltaice montate pe acoperişurile fabricilor noastre din Turcia. Proiectul de la Craiova aduce această abordare şi în România şi va sprijini competitivitatea fabricii pe termen lung”, a declarat președintele Ford Otosan România, Fýrat Elhüseyni.

Parcul fotovoltaic se înscrie în planul de sustenabilitate al grupului, care mai include electrificarea gamei de modele și reducerea amprentei de mediu a producției și a logisticii.

Craiova a devenit, de altfel, un punct important pe harta producției electrice a companiei. În martie 2025, fabrica a început să livreze primele mașini și vehicule comerciale electrice fabricate în România – Ford Puma Gen-E, E-Transit Courier și E-Tourneo Courier –, iar bateriile acestora sunt asamblate tot la Craiova.

Pe partea de logistică, uzina a mai făcut un pas anul trecut: în februarie 2025, împreună cu Mars Logistics, a deschis o rută intermodală feroviară între Craiova și Turcia. Potrivit companiei, transportul pe calea ferată reduce cu 63% emisiile față de varianta rutieră.

În prezent, la Craiova se produc atât versiunile pe benzină, cât și cele complet electrice ale modelelor Transit Courier, Tourneo Courier și Puma, plus motorul EcoBoost de 1,0 litri. Fabrica funcționează în trei schimburi pentru vehicule și motoare și are în jur de 5.500 de angajați.

Ford Otosan a luat naștere în 1959 și este deținută în părți egale de Ford Motor Company și Koç Holding. Grupul are peste 20.000 de angajați și lucrează în centre de producție și dezvoltare din Turcia și România.