Surse: Un cunoscut interlop a fost găsit împuşcat în cap într-o pădure din judeţul Iaşi. Sursa foto: Hepta / Mediafax Foto / Marian Ilie

Este alertă în judeţul Iaşi, unde, potrivit surselor Antena 3 CNN, un cunoscut interlop a fost găsit împuşcat în cap într-o pădure. Este vorba despre Viorel Oarză, cunoscut ca interop în zonă. Bărbatul a fost transportat la spital, iar medicii încearcă să-l salveze.

Un bărbat de aproximativ 50 de ani a fost găsit rănit, cu o plagă împuşcată în cap, într-o pădure din Holboca, judeţul Iaşi. La faţa locului a ajuns o ambulanţă, care a preluat pacientul. Acesta a primit şi primul ajutor. Bărbatul a fost transportat de urgenţă la spitalul din Iaşi, pentru îngrijiri medicale de specialitate.

Pacientul prezintă o plagă împuşcată şi este în stare foarte gravă. Deocamdată nu se cunosc împrejurările în care s-a produs accidentul. Nu este clar dacă bărbatul a fost împuşcat de altcineva sau dacă arma s-ar fi descărcat în alte condiţii. Poliţiştii au ajuns la faţa locului şi fac verificări pentru a stabili ce s-a întâmplat.

Ancheta este în plină desfăşurare, iar cercetările urmează să stabilească cine a folosit arma şi în ce împrejurări.