Kremlinul i-a avertizat pe politicienii din Occident care merg în Ucraina: Să evalueze cu seriozitate riscurile de a călători acolo

Boris Johnson se afla la bordul trenului atacat de ruși în Ucraina. Foto: Captură rețele sociale.

Rusia a declarat marţi că politicienii şi diplomaţii occidentali ar trebui să evalueze "cu seriozitate" riscurile de a călători în Ucraina, notează Agerpres.

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe, Maria Zaharova, a făcut această declaraţie la două zile după ce o dronă rusă a lovit un tren de pasageri pe o linie care fusese folosită cu câteva minute înainte de alt tren care transporta un grup de oficiali străini, printre care fostul prim-ministru britanic Boris Johnson şi fostul prim-ministru suedez Carl Bildt.

Zaharova a spus că centrele feroviare şi infrastructura de transport care deservesc armata Ucrainei sunt ţinte legitime şi că Rusia a avertizat diplomaţii străini în luna mai să părăsească Kievul din cauza atacurilor ruseşti asupra complexului militar-industrial al Ucrainei.

Rusia a lansat un atac masiv cu drone asupra Ucrainei, în noaptea de luni spre marţi

Forţele ruse au lansat în noaptea de luni spre marţi un atac cu 200 de drone asupra mai multor regiuni din Ucraina, inclusiv asupra capitalei. În urma bombardamentelor, o persoană a fost rănită în Kiev, iar o benzinărie şi mai multe depozite au fost lovite. Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei a transmis în această dimineaţă că atacul aerian este în desfăşurare. "Atacul continuă, iar în spațiul aerian se află drone inamice. Respectați regulile de siguranță", s-a menţionat într-un comunicat.

O persoană a fost rănită în urma unui atac rusesc asupra Kievului, fiind lovite o benzinărie din districtul Darnytskyi și spații de depozitare.