CNAIR anunţă că testează platforma TollRo. Sistemul înlocuieşte rovinieta clasică. Ce maşini sunt vizate şi de unde descarci aplicaţia

3 minute de citit Publicat la 18:54 15 Sep 2026 Modificat la 18:54 15 Sep 2026

CNAIR anunţă că testează platforma TollRo / Foto: Getty Images

CNAIR a anunţat, marţi, că a început etapa de testare a platformei TollRo. Noul sistem de taxare rutieră din România se adresează vehiculelor de transport marfă și camioane cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5 tone. Aceste maşini vor plăti rovinieta în funcţie de distanţa parcursă. Aplicarea tarifelor pentru rovinietă și TollRo va începe la 1 octombrie 2026.

Autorităţile au mai transmis că aplicația TollRo poate fi descărcată gratuit din App Store (iOS) şi Google Play (Android).

"Platforma TollRo intră în etapa de testare. Prin utilizarea acestei platforme, plata tarifului de trecere (rovinieta) va deveni mai simplă și mai rapidă, direct de pe telefonul mobil.

CNAIR anunță lansarea, în etapă de pilotare (testare), a aplicației mobile TollRo, disponibilă gratuit atât pentru dispozitive iOS, cât și pentru Android. Aplicația le oferă șoferilor și operatorilor de transport o modalitate rapidă, sigură și comodă de a achita tariful de trecere calculat pe baza distanței parcurse pe rețeaua de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi din România.

Pe durata etapei de pilotare, aplicația va fi testată în condiții reale de utilizare, iar funcționalitățile și fluxurile de plată vor fi monitorizate și ajustate constant, pe baza observațiilor primite de la utilizatori, înainte de trecerea la etapa de producție.

TollRo se adresează în principal vehiculelor cu masa totală maximă autorizată (MTMA) mai mare de 3,5 tone, precum și vehiculelor de transport mixt asimilate acestora, care tranzitează domeniul SETRE România. Prin intermediul aplicației, utilizatorii pot calcula și achita tariful de trecere direct de pe telefonul mobil, fără a mai fi nevoie să acceseze un calculator sau un ghișeu de plată", a transmis CNAIR.

La ce foloseşte TollRo

Principalele funcționalități ale aplicației:

Calculul tarifului de trecere în funcție de distanța parcursă, masa totală maximă autorizată și clasa de emisii poluante (EURO) a vehiculului

Plata online, în siguranță, direct din aplicație

Crearea și gestionarea contului de utilizator

Istoricul tranzacțiilor și al trecerilor efectuate

Notificări și informații actualizate despre rețeaua de drumuri acoperită de sistem

De unde descarci aplicaţia

Aplicația TollRo poate fi descărcată gratuit din:

App Store (iOS): apps.apple.com/us/app/tollro/id6774169985

Google Play (Android): play.google.com/store/apps/details?id=ro.cnair.tollro

Aplicația este disponibilă în această etapă în versiune de pilotare. Pe parcursul acestei perioade, funcționalitățile pot suferi ajustări, iar feedbackul utilizatorilor este esențial pentru pregătirea versiunii finale, de producție.

Informații suplimentare despre TollRo, tarife, rețeaua de drumuri acoperită și modurile de plată disponibile pot fi consultate pe portalul oficial: portal.etoll.ro", au mai comunicat autorităţile.

CNAIR: Aplicarea tarifelor pentru rovinietă și sistemul TollRo va începe la 1 octombrie

Aplicarea tarifelor pentru rovinietă și TollRo va începe la 1 octombrie 2026, informa Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), în luna august.

Din 31 august a fost introdus STRR (Sistemul de Tarifare Rutieră Electronică din România n.r.), implementat pe domeniul Serviciului European de Taxare Rutieră (SETRE) România, precum și sistemul TollRo, aplicabil vehiculelor înmatriculate utilizate pe domeniul SETRE România, concepute și construite pentru transportul de marfă, cu masa totală maximă autorizată (MTMA) mai mare de 3,5 tone.

Tariful va fi colectat prin intermediul STRR, iar vehiculele de transport mixt vor fi asimilate, din perspectiva aplicării TollRo, vehiculelor de transport marfă.

În același timp, art. 29 alin. (1) din Legea nr. 226/2023 prevede că 'aplicarea rovinietei și TollRo de către CNAIR, conform dispozițiilor prezentei legi, se realizează începând cu data de 1 octombrie 2026', în condițiile stabilite de lege.

În consecință, data de 31 august 2026 a reprezentat termenul pentru implementarea infrastructurii și a sistemelor STRR și TollRo pe teritoriul României, iar aplicarea tarifelor pentru rovinietă și TollRo va începe la 1 octombrie 2026.

În conformitate cu prevederile art. 11 alin. (2) din Legea nr. 226/2023, modificată prin Legea nr. 103/2026, interoperabilitatea sistemului românesc de tarifare rutieră electronică cu sistemele similare din celelalte state membre ale Uniunii Europene, prin intermediul SETRE, va deveni operațională începând cu data de 15 ianuarie 2027.