Șefa Dacia cere înghețarea reglementărilor europene pentru mașinile mici: „Piața a pierdut 3 milioane de mașini. Sunt prea scumpe”

Producătorii din Europa trebuie să respecte din ce în ce mai multe norme privind emisiile și siguranța. Foto: Getty Images

Industria auto europeană nu a reușit să revină la performanțele de dinainte de pandemia de Covid. Din 2019 până în prezent, s-au vândut cu trei milioane de mașini mai puțin, ceea ce a însemnat mai puține locuri de muncă, a avertizat Katrin Adt, CEO-ul Dacia. Șefa Dacia a spus că motivul principal sunt creșterile mari de prețuri, din cauza tuturor normelor europene pe care producătorii sunt forțați să le respecte. În acest context, Adt, alături de alți producători, au cerut Comisiei Europene să înghețe reglementările privind mașinile mici pentru a da o șansă industriei auto să își revină.

Katrin Adt a declarat, într-un interviu pentru Autocar, că prețurile tot mai mari ale mașinilor au dus la o contracție semnificativă a industriei auto europene. CEO-ul Dacia a remarcat că fenomenul este unic Uniunii Europene și afectează grav economia.

Șefa Dacia a spus răspicat că reglementările europene tot mai stricte privind emisiile și normele de siguranță sunt cauzele principale ale majorării prețurilor.

„Lumea are nevoie de Dacia mai mult ca niciodată și este mai dificil ca niciodată să fii Dacia. Piața europeană a pierdut 3 milioane de mașini din 2019. Nu a revenit niciodată la nivelul de dinainte de pandemie”, a spus Adt.

Industria auto europeană, în declin

CEO-ul Dacia a echivalat declinul cu pierderea întregii piețe germane, cea mai mare din Europa.

„Și atunci când spunem că s-au pierdut trei milioane de mașini și facem un calcul: sunt 10 fabrici, 12 milioane de anvelope, poate 15 milioane de scaune, nouă milioane de ștergătoare... Este puțin înfricoșător când te gândești la economia Europei și, dacă analizezi de ce s-a întâmplat acest lucru, pentru că nu s-a întâmplat în nicio altă regiune a lumii. Se întâmplă deoarece mașinile devin prea scumpe. Iar dacă mergi mai în profunzime și analizezi de ce mașinile noastre devin atât de scumpe, principalul motiv este reprezentat de reglementări. Aceasta rămâne în continuare o problemă”, a spus Katrin Adt.

Producătorii trebuie să respecte din ce în ce mai multe norme privind emisiile și siguranța în Europa, iar în prezent 25% din bugetul de cercetare și dezvoltare al Dacia și din personalul său de inginerie sunt dedicate respectării diferitelor norme.

„Până acum am respectat aproximativ 100 de reglementări și mai avem încă 107 de îndeplinit până la sfârșitul deceniului. Întrebarea este: Are nevoie și vrea clientul asta? Cel mai utilizat buton din mașinile noastre este așa-numitul buton magic, cu ajutorul căruia poți opri toate semnalele sonore - Advanced Driver Assistance Systems (ADAS)”, a spus Adt.

Șefa Dacia a declarat că a cerut Comisiei Europene, alături de alți producători de mașini, „să înghețe cel puțin reglementările pentru mașinile mici, pentru a avea șansa de a oferi mobilitate la prețuri accesibile.”

CEO-ul Renaul denunță „un tsunami” de norme europene

La rândul său, Fabrice Cambolive, CEO-ul companiei-mamă a Dacia, Renault, a declarat recent că inginerii săi trebuie să gestioneze un „tsunami de norme europene” și a cerut ca reglementările să fie înghețate pe o perioadă de 10 ani.

„Atunci ne putem concentra pe accesibilitatea prețurilor, ne putem concentra pe electrificare. Acest lucru va ajuta cu siguranță piața europeană să repornească”, a spus el.

Adt a sugerat anterior că reglementări mai puțin stricte pentru mașinile mici ar putea fi esențiale pentru ca Dacia să treacă la producția modelului de microcar Hipster, însă, întrebată despre o actualizare a acestui program, ea i-a spus publicației Autocar doar să „rămână pe fază”.

Șeful Dacia avertizează că producția la fabrica din România scade

În urmă cu aproximativ două săptămâni, Mihai Bordeanu, șeful Automobile Dacia, avertiza că Uzina Dacia de la Mioveni își pierde competitivitatea în fața altor fabrici ale Renault Group, iar în acest moment nu are niciun proiect nou alocat.

El a estimat că producția Dacia va scădea cu un procent de două cifre, deoarece segmentul electric crește foarte mult în restul Europei.

„Consecința e că va trebui să dăm oameni afară”, a mai spus Bordeanu, care a adăugat că 1.700 de oameni au plecat deja din companie din 2025 până în prezent.