Șeful Dacia avertizează că producția la fabrica din România scade: „Consecința e că va trebui să dăm oameni afară”

Anul 2026 marchează, după 22 de ani, o perioadă de reducere a producţiei şi de concediere a aproximativ 1.200 de angajaţi, au spus și sindicaliștii de la Dacia. Foto: Agerpres

Uzina Dacia de la Mioveni își pierde competitivitatea în fața altor fabrici ale Renault Group, iar în acest moment nu are niciun proiect nou alocat, a declarat Mihai Bordeanu, șeful Automobile Dacia, conform profit.ro. El a estimat că producția Dacia va scădea cu un procent de două cifre, deoarece segmentul electric crește foarte mult în restul Europei. „Consecința e că va trebui să dăm oameni afară”, a mai spus Bordeanu, care a adăugat că 1.700 de oameni au plecat deja din companie din 2025 până în prezent.

Mihai Bordeanu a spus că ceea ce afectează competivitatea uzinei din România sunt costurile foarte mari de producție de la noi din țară. Șeful Automobile Dacia a făcut declarațiile la o masă rotundă, la Paris, cu presa de business, la care a participat și reporterul profit.ro.

Vor urma concedieri la fabrica din România dacă nu se iau măsuri pentru a crește competitivitatea, a avertizat Bordeanu.

„Volumul de producție de la Dacia pe care îl avem acum e inferior celor din trecut și aici, cauzele sunt nenumărate. Avem o scădere și aici în România. Ne uităm și în Europa, este consecința strategiei pe care am avut-o orientați pe zona de motoare cu combustie. Segmentul electric crește foarte mult, în Europa, nu în România. Dar segmentul ăsta tradițional Dacia, cel termic, nu crește, iar segmentul electric crește. Asta, practic, ne duce la o scădere a producției noastră undeva la 2 cifre. Da, producția scade, consecința e că va trebui să dăm oameni afară”, a spus el.

Șeful Automobile Dacia a declarat că aproximativ 1.700 de angajați au plecat din companie din 2025 încoace.

„Lucrurile sunt serioase și pot să spun că au fost acțiuni, s-au încheiat, știți foarte bine de celebrul plan de plecare voluntară, s-au încheiat faze ale lui, nu garantăm că nu va mai fi”, a spus Bordeanu.

Mai mult, decizia privind producția următoarelor generații Duster și Bigster la Mioveni nu a fost încă luată. Bordeanu a explicat că problemele de competitivitate sunt strâns legate de costurile ridicate din România: taxele mari și prețul la energie sunt obstacole majore. Șeful Automobile Dacia a spus că aceste lucruri „trebuie neapărat reglate, în clipa în care o să avem un Executiv responsabil”.

„Dar e la fel de de simplu să creștem competitivitatea. Că devenim din ce în ce mai puțin competitivi, spunem asta tot timpul, mașină e făcută din fier, energie și oameni. Oamenii trebuie să câștige mai mult, pentru că recuperăm, e normal să fie așa. Doi, fiarele știți foarte mult, sunt costuri în materii prime și așa mai departe, mă exprim așa, un pic eufemistic, iar energia e foarte importantă.

(...) Nimic bun nu se întâmplă și nu numai că nu se întâmplă acum. Nu se întâmplă categoric nici până la sfârșitul anului și n-avem nicio viziune că putem face o predicție pe un orizont de timp undeva până la finalul decadei. Din cauza asta suferim și lucrurile astea trebuie neapărat reglate, în clipa în care o să avem un Executiv responsabil.

Nu mă aștept să rezolvăm din octombrie-noiembrie, dar să avem un orizont de timp vizibil, pentru că altminteri, repet, au plecat o mie de oameni cu contract de muncă, au plecat peste 700 cu contract pe perioadă determinată și vor mai pleca”, a avertizat Bordeanu.

Șeful Automobile Dacia s-a arătat revoltat de modul în care este tratată compania de autoritățile statului: „Noi nu plecăm de la zero, noi plecăm de la 4 miliarde de euro care au fost investiți de Renault Grup în România și opinia generală e foarte simplă: nu suntem tratați ca un om care a pus pe masă 4 miliarde de euro. Deci tratează-mă întâi ca un om care a pus pe masă 4 miliarde și ne auzim după aia”.

În ceea ce o privește, fabrica ia măsuri pe cont propriu pentru a-și scădea facturile la energie. „Săptămâna viitoare vom semna un contract pentru panouri fotovoltaice pe care noi o să le punem pe tot ce înseamnă acoperiș. Practic vom deveni prosumatori. Ne vom gândi și la baterii, dar deocamdată vorbim doar despre panouri, care ne vor acoperi circa 8% din energie”, a declarat Bordeanu.