Angajații BCE cer clarificări de la Christine Lagarde dacă va demisiona și avertizează asupra riscurilor pentru instituție

Intervenția reflectă tensiunile dintre angajați și conducerea BCE în ceea ce privește guvernanța internă. Foto: Getty Images

Comitetul reprezentanților angajaților Băncii Centrale Europene a cerut conducerii instituției financiare să clarifice dacă președinta Christine Lagarde va pleca înainte de încheierea mandatului său, avertizând că „incertitudinea prelungită” riscă să afecteze încrederea în instituție, potrivit Financial Times.

Într-o scrisoare adresată Consiliului executiv al BCE, reprezentanții angajaților au avertizat că instabilitatea ar putea „afecta încrederea în comunicarea BCE, genera îngrijorare în rândul angajaților și al părților interesate și complica planificarea ordonată a succesiunii la conducere și a priorităților strategice”.

Intervenția reflectă tensiunile dintre angajați și conducerea BCE în ceea ce privește guvernanța internă. Lagarde a declarat public că va rămâne în funcție până în 2027, dar a evitat în mod repetat să se angajeze că își va duce la capăt mandatul de opt ani, care expiră în octombrie 2027. Săptămâna trecută, ea le-a spus jurnaliștilor că „nu este nimic de raportat” în legătură cu viitorul său.

Un purtător de cuvânt al BCE a declarat că instituția dispune de „mecanisme de guvernanță instituțională bine stabilite și de o mare profunzime a expertizei pentru a se asigura că funcționează fără probleme în perioadele de tranziție, iar schimbările din trecut au demonstrat acest lucru”.

Comitetul i-a cerut, de asemenea, Consiliului executiv să clarifice dacă membra acestuia, Isabel Schnabel, ar putea pleca înainte de încheierea mandatului său, în decembrie 2027. Ea se numără printre mai mulți candidați aflați în discuții cu FMI pentru a-i succeda lui Tobias Adrian în funcția de șef al departamentului pentru piețe monetare și de capital.

Reprezentanții angajaților au cerut conducerii instituției „să ofere clarificările necesare cu privire la posibilele schimbări la nivelul conducerii”, avertizând că plecările unor oficiali de rang înalt ar putea „întârzia sau dilua” reformele menite să abordeze „cultura exprimării deschise a opiniilor, stimulentele pentru carieră și încrederea în procesele interne”.

Comitetul a indicat sondajul realizat în rândul angajaților BCE în 2025, în cadrul căruia doar 40% dintre respondenți au spus că se simt în măsură să își exprime liber opiniile, fără teama unor consecințe negative.

Noii membri ai Consiliului executiv au nevoie de timp pentru a înțelege problemele cu care se confruntă banca centrală, se arată în scrisoare.

Lagarde se confruntă cu întrebări privind o posibilă plecare anticipată încă din luna mai a anului trecut, când fostul președinte al Forumului Economic Mondial, Klaus Schwab, a declarat pentru FT că el și Lagarde au discutat despre posibilitatea ca aceasta să se mute la WEF înainte de încheierea mandatului său.

De asemenea, șefa BCE a infirmat orice zvon că intenționează să demisioneze pentru a putea participa în alegerile prezidențiale franceze de la anul.