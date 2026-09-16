Un nou tratament pentru combaterea ţânţarilor, în noaptea de miercuri spre joi, în Bucureşti. PMB a anunţat unde acţionează

<1 minut de citit Publicat la 20:49 16 Sep 2026 Modificat la 20:53 16 Sep 2026

Un nou tratament pentru combaterea ţânţarilor, în noaptea de miercuri spre joi, în Bucureşti. Sursa foto: PMB

Primăria Municipiului Bucureşti a transmis că, în noaptea de miercuri spre joi, începe al 13-lea tratament pentru combaterea țânțarilor. Se va acţiona pe terenurile instituțiilor publice, în parcuri, spații verzi, cimitire, piețe, târguri, în grădini de bloc și pe aliniamentul stradal din Bucureşti.

PMB a precizat că aceste tratamente anti-ţânţari nu sunt dăunătoare pentru om.

"Începem, în această seară, al 13-lea tratament de combatere a țânțarilor. De la ora 22.00 la 5.00, pe toate spațiile deschise de pe domeniul public și privat. Va dura timp de o săptămănă.

Unde acționăm?

Pe terenurile instituțiilor publice, în parcuri, spații verzi, cimitire, piețe, târguri, în grădini de bloc și pe aliniamentul stradal. Zi de zi vom fi în altă parte. Mâine seara intrăm în parcuri.

Soluțiile folosite de colegii de la Compania Municipală Eco Igienizare sunt avizate de Ministerul Sănătății. Nu afectează sănătatea oamenilor sau a animalelor, dar sunt eficiente împotriva insectelor", a transmis Primăria Municipiului Bucureşti.