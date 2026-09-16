Kelemen Hunor spune că nu s-a autopropus premier „în niciun context”: „Cine spune altceva, minte cu nerușinare”

Președintele UDMR, Kelemen Hunor. Foto: Agerpres

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat, miercuri, că nu s-a autopropus premier „în niciun context”. „Cine spune altceva, minte cu nerușinare”, a scris el pe Facebook, cu o zi înainte de consultările de la Cotroceni.

„În fiecare săptămână trebuie să mai dezmint câte o informație lansată de oameni care n-au ce să facă și dezinformează opinia publică. Nu m-am autopropus premier în niciun context. Cine spune altceva, minte cu nerușinare.

Când numele meu a fost vehiculat, de fiecare dată am spus că nu este cazul. Am și argumentat de ce.

România are nevoie de un guvern cu drepturi depline. De luni de zile propunem fel de fel de variante de coaliții politice, guverne minoritare, guverne tehnocrate și de tranziție, premier de la diferite partide, independent de la Banca Națională, din zona de business și, la fiecare blocaj, unii ajung la concluzia că UDMR este de vină”, a scris el.

Astfel, liderul UDMR a reiterat că „nu noi am creat această situație”, subliniind că „indiferent cât de mult am încercat să oferim soluții și sprijin, nici de data aceasta nu va depinde de noi rezultatul”.

„Băieți și fete, haideți, încercați și altceva! Mai cu fantezie, mai cu curaj, nu vă mai blocați tot timpul la UDMR și la persoana mea. Nu noi am creat această situație și, indiferent cât de mult am încercat să oferim soluții și sprijin, nici de data aceasta nu va depinde de noi rezultatul. Să aveți o seară minunată și aveți grijă la scenarită”, a adăugat el.

Președintele Nicușor Dan a convocat, joi, consultări cu partidele politice pentru a desemna un premier. În prezent, variantele vehiculate sunt: Sorin Grindeanu, Alexandru Nazare și Siegfried Mureșan.