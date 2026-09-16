Germania trimite avioane Eurofighter pentru a apăra Lituania de drone în timpul alegerilor. Guvernul de la Vilnius a cerut ajutor NATO

1 minut de citit Publicat la 20:47 16 Sep 2026 Modificat la 20:48 16 Sep 2026

Avion de luptă Eurofighter Typhoon. Germania va trimite patru astfel de aeronave pentru a apăra de drone spațiul aerian al Lituaniei în timpul alegerilor parlamentare. Foto: Getty Images

Germania va trimite patru avioane de vânătoare Eurofighter ale Forțelor sale aeriene pentru a contribui la securitatea spațiului aerian al Letoniei în timpul alegerilor parlamentare care vor avea loc în această țară baltică pe 3 octombrie, relatează miercuri EFE, citată de Agerpres.

Potrivit unui comunicat emis miercuri de Ministerul german Apărării, guvernul leton a solicitat partenerilor săi din NATO sprijin în protejarea spațiului aerian în acest context electoral.

Solicitarea vine după intruziunile frecvente ale dronelor rusești și ale celor ucrainene deviate de ruși în zona Mării Baltice, în ultimele luni.

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Avioanele de vânătoare vor fi desfășurate în cadrul misiunii NATO de supraveghere aeriană a regiunii și vor staționa timp de aproximativ o săptămână la baza aeriană din Lielvarde, în centrul Letoniei. Aparatele vor fi însoțite de un contingent format din câteva zeci de soldați.

"Germania rămâne ferm alături de aliații săi deosebit de expuși pe flancul estic al NATO. Din acest motiv, va trimite, de la sfârșitul lunii septembrie până la începutul lunii octombrie, un mic contingent cu avioane de luptă Eurofighter", a subliniat ministerul condus de politicianul social-democrat Boris Pistorius.

Ministerul a amintit că la sfârșitul acestui an este prevăzut ca forțele aeriene germane să participe din nou, cu cinci avioane Eurofighter și aproximativ 120 de soldați, la misiunea de supraveghere aeriană a NATO.

Pentru respectiva misiune, personalul militar german va staționa până în martie 2027 la baza Ämari din Estonia.