Momente emoţionante la revenirea navei-şcoală Mircea. Studenţii au fost primiţi de familii cu aplauze şi lacrimi de bucurie

Momente emoţionante la revenirea navei-şcoală Mircea. Foto: Agerpres

Nava-şcoală ”Mircea” a revenit, miercuri, în Portul Constanţa, după o călătorie transatlantică de 5 luni, care a inclus şi prezenţa la ceremoniile prilejuite de marcarea a 250 de ani de independenţă a Statelor Unite ale Americii. La bord au fost studenţii militari din anul al II-lea de la Academia Navală "Mircea cel Bătrân" şi 19 studenţi străini de la academii navale din 10 ţări partenere.

După cinci luni, nava-şcoală Mircea a revenit acasă. A fost întâmpinată cu aplauze, emoţii şi lacrimi de bucurie. Studenţii au fost aşteptaţi de părinţi, fraţi şi prieteni. Au încheiat o călătorie de aproximativ 14.000 de mile marine, cu escale în 15 porturi din Europa și America de Nord.

Ministrul Apărării, Radu Miruţă, le-a mulţumit pentru misiune.

"Nava Școală “Mircea” s-a întors acasă cu bine. Bun venit echipajului, mulțumesc pentru misiunea îndeplinită și mulțumesc familiilor care i-au așteptat, susținut și format.

Generației lor li s-a spus prea mult timp: așteptați. Așteptați să se schimbe politica. Așteptați să se reformeze statul. Așteptați să vină vremuri mai bune.

Eu cred că au așteptat destul. Nu le promit că România se va schimba pentru voi. Le propun ceva mai greu: să o schimbăm împreună. Cum? Să facem puțin mai bine de la zi la zi fiecare în pătrățica lui. România poate să fie bine chiar și în vremuri complicate.

Dar, exact așa cum au învățat în acest voiaj, e o muncă de echipă! Să nu uitam niciodată că puterea lui "împreună" face bine și lumină", a transmis Miruţă.

Nava-şcoală "Mircea" a plecat din portul Constanţa în 16 aprilie, iar în călătoria de 150 de zile a parcurs 14.000 de mile marine, cu escale în 15 porturi din Italia, Spania, Portugalia, SUA, Puerto Rico, Canada, Tunisia, Grecia şi Turcia.