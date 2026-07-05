Bricul Mircea s-a luptat cu furtuna la New York, înainte de Ziua Independenței. A traversat oceanul la 50 de ani de la voiajul din 1976

3 minute de citit Publicat la 09:22 05 Iul 2026 Modificat la 09:41 05 Iul 2026

Bricul Mircea a participat la evenimentele organizate la New York de Ziua Independenței SUA. Sursă foto: Pagina Facebook "Nava-școală Mircea"

Bricul Mircea a reprezentat Forțele Navale Române la evenimentele organizate la New York, la aniversarea a 250 de ani de la Declarația de Independență a Statelor Unite ale Americii.

Velierul a traversat Atlanticul a patra oară, după călătoriile din 1976, 2004 și 2016.

Traversarea nu a fost lipsită de evenimente, după cum reiese din postările de pe pagina de Facebook dedicată.

"Ziua de 4 iulie a reprezentat momentul culminant al marșului de instrucție al Navei Școală „Mircea”.

Nava Forțelor Navale Române a participat la impresionanta Paradă a Velierelor desfășurată pe râul Hudson, în cadrul evenimentului SAIL4th 250, organizat cu prilejul aniversării a 250 de ani de la Declararea Independenței Statelor Unite ale Americii.

La aproape 50 de ani de la participarea istorică din 1976, o nouă generație de marinari români a revenit la bordul Navei Școală „Mircea” în New York, pentru a fi alături de poporul american la această aniversare deosebită.

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Echipajul bricului Mircea au urmărit focurile de artificii din New York "din primul rând"

Deși ziua s-a desfășurat sub un soare arzător și temperaturi caniculare, fiecare membru al echipajului și-a îndeplinit misiunea cu profesionalism. Cadeții au întins velele și au salutat din arboradă zecile de mii de oameni adunați pe malurile râului Hudson.

Spre seară, „Mircea” a acostat la Brooklyn Pier 5, unde mii de persoane s-au adunat pentru a urmări impresionantul spectacol de artificii dedicat Zilei Independenței.

Poziționată chiar în apropierea locului de lansare, nava și echipajul său au avut privilegiul de a se bucura din „primul rând” de evenimentele zilei speciale", se precizează în postarea corespunzătoare zilei 80 a călătoriei.

Nava va rămâne la New York până pe 8 iulie și va fi deschisă vizitării publicului în perioada 5–7 iulie.

Bricul Mircea s-a înfruntat furtuna înainte de a acosta la New York

În dimineața zilei de vineri, Nava Școală „Mircea” a ancorat în Sandy Hook Bay, alăturându-se impresionantului grup de veliere-școală sosite din întreaga lume pentru a participa la SAIL250 New York.

Ziua a fost dedicată ultimelor pregătiri înaintea Paradei Velierelor, echipajul desfășurând activități de întreținere și efectuând ultimele retușuri pentru intrarea în port, se spune în postarea corespunzătoare celei de-a 79 zile a călătoriei transatlantice.

"Spre seară însă, liniștea a fost întreruptă de o schimbare bruscă a vremii. După o zi caniculară, un front atmosferic puternic a adus în doar câteva minute rafale de vânt de peste 80 km/h, punând la încercare toate navele aflate la ancoră.

În cele aproximativ 30 de minute cât a durat episodul de vreme severă, echipajul navei „Mircea” a demonstrat profesionalism, disciplină și spirit marinăresc. Respectând principiul bine cunoscut de orice marinar – 'o mână pentru tine și una pentru navă' – au fost brațate vergile, au fost întărite toate parâmele, iar motorul principal a fost pornit pentru a înfrunta vântul violent.

După trecerea furtunii, manevra de ancorare a fost refăcută, iar comandantul misiunii, alături de comandantul navei, au felicitat întregul echipaj pentru reacția rapidă și modul exemplar în care a gestionat situația.

Dupa episodul de furtună, un apus desprins parcă din filme a pus stăpânire peste golf, în contrast cu momentele de încercare care au avut loc cu câteva minute înainte", se menționează în postare.