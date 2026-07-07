Nava-școală a Forțelor Navale Române a făcut senzație la parada de 4 iulie din SUA. Transmisiune specială de la bordul bricului Mircea

Bricul Mircea, nava-școală a Forţelor Navale Române. Foto: Agerpres

Bricul Mircea, nava-școală şi simbolul Forţelor Navale Române, a făcut senzaţie în Statele Unite ale Americii la parada organizată în New York de Ziua Independenţei. Astăzi este ultima zi în care nava-şcoală mai primeşte vizitatori, iar mâine marinarii români îşi vor continua călătoria şi de abia în septembrie vor ajunge înapoi în portul Constanţa.

În portul din Brooklyn Bridge steagul României poate fi observat peste tot. Oamenii, atât americani, cât și români, vin să viziteze bricul Mircea.

„Este un velier impunător. Este mândria noastră, simbolul Forțelor Navale Române, cu o înălțime de 44 de metri de la linia de plutire, care se află într-un moment istoric pentru diplomația navală românească. La New York, alături de cele mai mari veliere ale lumii, am participat la parada din 4 iulie”, a explicat Ștefan Scutelnicu, instructor în manevra velelor.

Întrebare: Cât de emoționantă a fost acea zi pentru dumneavoastră? Am văzut la jurnalele de știri de aici, din Statele Unite, cuvintele frumoase adresate României și echipajului român. Cum a fost pentru dumneavoastră?

Răspuns: „Extrem de emoționantă. Eu sunt la această navă de șase ani și pot spune cu sinceritate că acesta este apogeul carierei mele militare până în acest moment. Totul a decurs peste așteptări. Sunt mândru de echipaj. Înainte de a vorbi despre mine, cel mai mult contează echipajul. De ei sunt mândru. Fiecare ne facem treaba și am purtat cu glorie pavilionul României tocmai până în inima New York-ului. Am văzut reacțiile de pe internet: românii sunt mândri de noi și nu există fericire mai mare decât să ne facem poporul mândru”.

Sabrina Preda, realizator News Hour with CNN: Aproape 200 de persoane sunt tot timpul la bordul navei-școală Mircea. Cât de greu este să-i mulțumiți pe toți. Până la urmă, sunteți o familie în adevăratul sens al cuvântului. Așa mi-ați spus și dumneavoastră. Deja aveți două luni și jumătate de când sunteți pe mare.

Ștefan Scutelnicu: „Bineînțeles, avem și provocările noastre. Cum ați spus, trăim într-un spațiu destul de mic, pe câteva punți, un număr mare de oameni. Dar am stabilit de la început că orice conflict îl discutăm din fașă. Comunicăm foarte bine între noi. Fiecare comandant, pe serviciul lui de luptă, pe grupul lui de luptă, rezolvă orice mic conflict înainte ca acesta să apuce să se amplifice. Suntem oameni, mai apar, bineînțeles, astfel de situații. Facem foarte des adunări fără ordin de zi, ascultăm problemele oamenilor și încercăm să luăm cele mai bune măsuri, astfel încât să avem un marș fără astfel de probleme. Până acum iese foarte bine, iar moralul este la maximum aici, la New York”.

Sabrina Preda: Domnule căpitan, în ziua de 4 iulie am văzut, desigur, românii care vin în fiecare zi și observ că deja s-au așezat unii dintre ei la coadă pentru a vizita nava. Dar ce v-au spus cetățenii americani? Pentru că am văzut și foarte mulți americani care se opresc să o fotografieze.

Ștefan Scutelnicu: „Au fost foarte încântați. „Mircea” este greu de pronunțat pentru ei, fiecare o spune în felul lui, dar aproape toți ne-au mulțumit pentru că am venit aici. Ne-au spus că onoarea este a noastră, pentru că ați venit de atât de departe. Mircea, exceptând nava Indiei, care a venit de mai departe, este a doua navă ca distanță parcursă până în acest moment. Un lucru frumos pe care îl auzim des aici, în America, este că mulți americani ne spun: „Thank you for your service” (n.r. - „Mulțumim pentru serviciul dumneavoastră”). Nu suntem în serviciul țării lor, dar simțim respectul pe care îl au pentru uniforma militară, indiferent de statul pe care îl reprezintă militarii. Am fost primiți cu brațele deschise și asta ne face foarte fericiți”.

Mâine, nava-școală Mircea va pleca spre Boston, iar apoi va continua voiajul în Statele Unite. Abia în septembrie se va întoarce acasă.