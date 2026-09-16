Ciprian Ciucu spune că PNL „nu este incompatibil cu AUR”: „Pe situații punctuale, poți avea discuții”

2 minute de citit Publicat la 22:03 16 Sep 2026 Modificat la 22:03 16 Sep 2026

Primarul Capitalei, prim-vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu. Foto: Agerpres

Prim-vicepreședintele PNL, primarul Capitalei Ciprian Ciucu, a spus, miercuri, că AUR este „un jucător foarte important” în Parlament datorită numărului mare de parlamentari. El a afirmat, în cadrul unui podcast, că PNL „nu este incompatibil cu AUR”, însă formarea unei coaliții este, „în acest moment, foarte puțin probabil”.

Întrebat dacă AUR poate fi ignorat în cadrul formării unui nou Guvern și dacă PNL ar accepta inclusiv voturile lor pentru deblocarea unei situații, edilul a spus că liberalii nu sunt incompatibili.

„Nu suntem incompatibili cu AUR”, a afirmat prim-vicepreședintele PNL.

El a explicat că pot exista situații în care voturile AUR pot fi folosite „conjunctural” pentru obținerea unor rezultate sau pentru deblocarea unor situații politice, „fără ca acest lucru să însemne automat o colaborare politică pe termen lung”.

„Sunt anumite voturi conjuncturale care se duc la anumite rezultate, să deblocheze situații. În acea situație, pe situații punctuale, poți avea discuții. Și e normal să ai discuții”, a spus Ciucu.

O coaliție PNL-AUR „este foarte puțin probabilă”

Totuși, Ciucu a subliniat că asumarea unui program comun de guvernare alături de AUR este, în acest moment, „foarte puțin probabilă”.

„Dar în ceea ce presupune asumarea unui program comun de guvernare, în acest moment, o coaliție de guvernare este foarte puțin probabil”, a subliniat el.

Întrebat dacă, într-o situație de criză, PNL ar putea accepta voturile AUR pentru învestirea unui Guvern, Ciucu a spus: „Uite că nu m-am gândit la asta”.

Legat de venirea foștilor parlamentari POT și SOS la PNL, Ciucu a explicat că această acțiune a avut la bază „un calcul politic și necesitatea menținerii relevanței grupului parlamentar”.

„Partidul Național Liberal a avut și are o situație politică în Parlament foarte grea, pentru că noi am avut în alegeri undeva la 14%. Și exista riscul să ne pierdem anumite poziții în Parlament, ale grupurilor politice, și să formăm un grup politic care să rămână cât de cât relevant să asume conducerea unor comisii”, a spus el.

El a precizat că o parte dintre parlamentarii PNL s-au îndreptat către PSD, ceea ce a pus partidul în situația de a-și consolida grupul parlamentar.

„Din acest motiv, dintr-un calcul pur politic, pentru a asigura oarecare susținere parlamentară a partidului nostru și oarecare relevanță, dat fiind că o parte dintre colegii noștri au deviat către PSD, am fost nevoiți să facem acest lucru. Ăsta este adevărul”, a adăugat el.

În încheiere, Ciprian Ciucu a acuzat PSD că a contribuit la situația politică actuală prin apropierea de AUR și prin moțiunea de cenzură din mai.

„PSD s-a aliat cu AUR, au dat jos guvernul, PSD cu AUR trebuia să-și asume un guvern”, a afirmat prim-vicepreședintele PNL.