Mesajul lui Putin înainte de alegerile parlamentare: "Știm pentru ce luptă Rusia și care este datoria fiecăruia dintre cetățenii săi"

Putin a transmis un mesaj înainte de alegerile parlamentare din Rusia. Foto: Profimedia Images

Președintele rus Vladimir Putin a calificat miercuri participarea la viitoarele alegeri parlamentare ca pe un barometru al sprijinului pentru războiul Rusiei în Ucraina și i-a îndemnat pe ruși să participe activ la vot, notează Agerpres.

Rusia organizează alegeri parlamentare timp de trei zile, începând de vineri, pentru a alege componența celor 450 de locuri în Duma de Stat (camera inferioară a parlamentului federal), care s-a remarcat prin aprobarea fidelă a inițiativelor Kremlinului.

Acestea sunt primele alegeri parlamentare de când Rusia a declanșat războiul pe scară largă în Ucraina, în februarie 2022, și au loc într-un moment în care sondajele de opinie arată că unii ruși au devenit mai îngrijorați cu privire la modul în care conflictul îi afectează, pe fondul tensiunilor economice și al faptului că aproape toți candidații anti-război au fost excluși de pe buletinele de vot.

Sistemul politic este strict controlat, iar partidul de guvernământ Rusia Unită, susținut de Putin, ar urma să-și mențină poziția dominantă, potrivit majorității analiștilor.

Putin s-a adresat naţiunii

Într-un discurs televizat adresat miercuri națiunii înaintea scrutinului, Putin s-a referit la 'operațiunea militară specială', așa cum numește Kremlinul războiul său în Ucraina, și la zonele ucrainene aflate sub control rusesc, afirmând că participarea la vot ar contribui la asigurarea victoriei Moscovei și ar demonstra hotărârea națională în fața presiunilor externe.

'Alegerea și voința voastră vor demonstra din nou că milioane de oameni susțin soldații noștri, că suntem un popor unit, legat de valori comune, de memoria istorică și de dragostea pentru patria noastră, și că nimeni nu va reuși să ne dezbine sau să ne intimideze, nici să ne submineze suveranitatea și sistemul nostru socio-politic', a declarat Putin.

El a afirmat că votul va constitui un răspuns colectiv celor care încearcă să slăbească Rusia, să-i împiedice dezvoltarea și să o priveze de suveranitate și de dreptul de a-și decide propriul viitor.

Putin, care conduce pentru prima dată din 2007 campania partidului Rusia Unită pro-Kremlin, a subliniat că acestea vor fi primele alegeri parlamentare la care vor participa locuitorii celor patru regiuni ucrainene anexate de Moscova în 2022 (Donețk, Lugansk /est/, Herson și Zaporojie /sud/), notează EFE.

Președintele rus a afirmat totodată că, deși este în război cu vecinul său, Rusia organizează votul în termenul stabilit, ceea ce reprezintă una dintre criticile pe care el obișnuiește să le adreseze liderului ucrainean, Volodimir Zelenski, pe care îl consideră nelegitim. Kievul a explicat de mai multe ori că atât timp cât în țară este în vigoare legea marțială, Ucraina nu poate organiza nici alegeri prezidențiale, deși lui Zelenski mandatul i-a expirat în 2024, și nici parlamentare.

'Știm pentru ce luptă Rusia și care este datoria fiecăruia dintre cetățenii săi', a subliniat Putin, care a fost reales în 2024, tot în plin război.

Rusia Unită, care deține de zece ani majoritatea constituțională în Dumă va încerca să-și confirme acest rezultat duminică, deși, potrivit sondajelor oficiale, se bucură de un sprijin de doar 33-37 %, iar potrivit sondajelor independente, de 25 %.

Hackerii spun că au spart serverele Comisiei Electorale Centrale

Între timp, grupul anonim de hackeri CikLeak a afirmat miercuri pe site-ul său că a spart serverele Comisiei Electorale Centrale (CEC) din Rusia, cu mai puțin de două zile înainte de începerea alegerilor, conform EFE.

'Vrem ca cetățenii ruși să înțeleagă mai bine modul în care autoritățile pot manipula alegerile. Infrastructura CEC și a contractorilor săi (Rostelecom, Țifteh și alți participanți la dezvoltarea sistemului GAS 'Alegeri' 2.0) a fost compromisă. Tot materialul a fost deja transmis jurnaliștilor', afirmă hackerii.

Aceștia au denunțat faptul că CEC 'a creat un sistem electronic de vot la distanță complet opac'.

'Acesta este cel mai simplu mod de a fura voturi. Dar acum vedem din interior că organizarea alegerilor cu rezultatele dorite reprezintă o presiune enormă pentru sistem', mai spun ei.