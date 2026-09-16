Președintele Nicușor Dan a decorat un ministru din Italia. Cine este Alessandro Giuli

Alessandro Giuli este ministrul Culturii în Guvernul condus de Giorgia Meloni din septembrie 2024. Foto: Getty Images

Președintele Nicușor Dan a semnat miercuri decretul de decorare al ministrului italian al Culturii, Alessandro Giuli. Administrația Prezidențială a precizat că distincția este acordată în semn de apreciere pentru contribuţia importantă la promovarea şi consolidarea relaţiilor culturale româno-italiene.

Alessandro Giuli primeşte astfel Ordinul „Meritul Cultural” în grad de Mare Ofiţer, Categoria F - „Promovarea culturii”.

Alessandro Giuli este ministrul Culturii în Guvernul condus de Giorgia Meloni din septembrie 2024. Înainte de cariera politică, acesta a fost jurnalist. El a studiat filozofia la Universitatea Sapienza din Italia și ulterior a lucrat la cotidianul Il Foglio, dar a fost și moderator la televiziunea RAI.

În noiembrie 2022, a fost numit președinte al fundației MAXXI (Muzeul Național al Artelor din Secolul al XXI-lea) din Roma, funcție pe care a deținut-o până la numirea sa în guvern. Giuli este politician controversat din cauza trecutului său politic, în tinerețe el a activat în mai multe organizații de extremă dreaptă.

Ordinul și medalia „Meritul Cultural”

În 1931, regele Carol II a instituit ordinul şi medalia „Meritul Cultural” prin Decretul Regal nr. 2680, completat prin Decretul Regal nr.2684, potrivit Administrației Prezidențiale.

Ordinul era organizat pe patru grade care, în ordine descrescătoare, erau: Comandor, Ofiţer, Cavaler clasa I, Cavaler clasa a II-a; medalia avea două clase.

Aceste distincţii, identice ca formă, primeau panglici diferite în funcţie de domeniul de activitate pentru care se confereau şi care erau:

a) litere şi opere literare;

b) ştiinţă teoretică şi practică;

c) artă, muzică, teatru;

d) opere de cultură generală şi ocrotirea culturii;

e) culte;

f) şcoală;

g) cercetăşie, educaţie fizică şi sport;

h) opere sociale;

Fără a fi abrogată formal, ca nici una dintre decoraţiile aflate în uz la sfârşitul anului 1989, nici Ordinul şi Medalia „Meritul Cultural” nu au mai fost acordate după 1990. Prin Legea nr. 29/2000, această distincţie specifică a fost reinstituită şi, conform noului sistem de decoraţii al României, gândit ca un tot unitar, noul ordin are 4 grade la fel ca toate ordinele civile sau militare pe domenii de activitate, iar medalia trei clase.

Spre deosebire de primul ordin cu acest nume, s-a renunţat la existenţa departajării pe două clase a gradului de Cavaler şi, peste Comandor, s-a creat gradul de Mare Ofiţer. Numărul persoanelor care pot fi decorate este limitat pentru toate gradele ordinului şi pentru clasa I a medaliei.