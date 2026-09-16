Zelenski îi transmite lui Putin condiția pentru armistițiul energetic: „Să pună pe masă lista de ținte de neatins”

Fum gros în apropiere de Moscova după un atac ucrainean asupra unei rafinării în iune 2026. Foto: Hepta

Rusia ar trebui să pună pe masă o listă de ținte pe care armata ucraineană nu va avea voie să le atace, ca parte a unui armistițiu energetic, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski, citat de The Moscow Times.

„Suntem pregătiți pentru un armistițiu energetic, dar trebuie să înțelegem ce înseamnă acest lucru pentru Ucraina. Pentru Putin, energia înseamnă vânzarea de petrol și gaze. Pentru noi, energia înseamnă electricitate și gaze pentru poporul nostru”, a spus Zelenski într-un interviu acordat CBS News.

Potrivit acestuia, trimișii americani Steve Witkoff și Jared Kushner au ridicat problema opririi atacurilor asupra instalațiilor energetice în timpul discuțiilor recente de la Kiev. Mai exact, ei au cerut Kievului să nu lovească rafinăriile de petrol din Rusia.

Zelenski a menționat, de asemenea, că blocada exporturilor de cereale trebuie rezolvată, deoarece Ucraina trebuie să vândă aproximativ 30 de milioane de tone de produse agricole, în timp ce Rusia are nevoie de 70 de milioane de tone.

„Chiar și în timpul unui război, pot fi găsite anumite oportunități de dezescaladare. Dacă negociezi, înseamnă că demonstrezi bunăvoință sau voință politică pentru a pune capăt luptelor”, a subliniat Zelenski.

Trump a anunțat că Ucraina și Rusia au acceptat un armistițiu energetic. Zelenski l-a contrazis

Anterior, președintele SUA, Donald Trump, a anunțat că Ucraina și Rusia au convenit să nu-și mai atace reciproc instalațiile energetice. El a subliniat că atacurile asupra rafinăriilor rusești au dus la o penurie de motorină și alte produse petroliere pe piața globală.

„Creșterea prețului motorinei la nivel mondial este provocată în principal de războiul Rusia-Ucraina, nu de Iran”, a acuzat Trump.

Volodimir Zelenski a arătat însă că nu există un acord oficial. El a menționat că Ucraina „a propus ca partenerii săi să obțină un acord cu Rusia, care să oprească distrugerea infrastructurii critice”.

„Dacă partenerii noștri sunt pregătiți să se asigure că Rusia se abține cu adevărat de la atacarea sistemului nostru de electricitate, a altor obiective energetice, a infrastructurii critice și a rutelor de aprovizionare cu alimente, atunci suntem pregătiți și noi să oprim atacurile”, a explicat Zelenski.

Kremlinul a numit armistițiul energetic „o idee bună”, dar a subliniat că garantarea funcționării în siguranță a rafinăriilor și creșterea producției de produse petroliere nu vor ajuta la rezolvarea penuriei.

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„Principala problemă este accesul produselor petroliere (din Rusia, n.r.) pe piețele globale”, a declarat Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al președintelui rus. El a precizat că se referă atât la atacurile ucrainene asupra petrolierelor rusești, cât și la sancțiunile internaționale impuse Moscovei.

De la începutul anului 2026, Forțele Armate Ucrainene au atacat rafinăriile rusești de peste 70 de ori, scoțând din funcțiune câteva zeci dintre ele. Doar în august, șase rafinării majore au fost închise pentru reparații.

Conform platformei EA Analytics, în urma închiderii instalațiilor, rafinarea petrolului în Rusia a scăzut la cel mai scăzut nivel din 2002. Acest lucru a dus la o penurie de combustibil în țară și la interdicții la export.