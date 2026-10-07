Poliţiştii au găsit bijuterii în valoare de 125.000 de euro, ascunse în două perne dintr-o maşină, pe DN5. Cine era la volan

Poliţiştii au găsit bijuterii în valoare de 125.000 de euro, ascunse în două perne dintr-o maşină, pe DN5. Sursa foto: Poliţia de Frontieră

Poliţiştii de la Vama Giurgiu au găsit, după o acţiune Blitz pe DN 5, bijuterii din metal galben cu aspect de aur, ascunse în două perne, într-o maşină condusă de o moldoveancă de 37 de ani, care circula pe ruta Turcia – Moldova. Bijuteriile ar valora 125.000 de euro, iar femeia nu a putut prezenta documente de proveniență.

"În urma verificărilor efectuate, colegii noștri au descoperit, pe bancheta din spate, disimulat în două perne, cantitatea de 1.100 de grame de bijuterii din metal galben cu aspect de aur, cu o valoare estimată la aproximativ 660.000 de lei, pentru care persoana în cauză nu a putut prezenta documente de proveniență.

Bunurile descoperite au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor și a expertizării acestora.

Sursa foto: Poliţia de Frontieră

În cauză, polițiștii de frontieră au întocmit lucrare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „colectare, deținere, producere, transport, preluare, depozitare, predare, desfacere și vânzare a bunurilor sau mărfurilor care trebuie plasate sub regim vamal, cunoscând că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate săvârșirii acesteia”, urmând ca, la finalizarea cercetărilor, să fie dispuse măsurile legale care se impun", au transmis autorităţile.