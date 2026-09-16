Un băiețel de 3 ani a dispărut dintr-un loc de joacă din UK. Mii de oameni îl căutau, dar scafandrii au făcut o descoperire tragică

1 minut de citit Publicat la 22:15 16 Sep 2026 Modificat la 22:15 16 Sep 2026

Noah Woods a dispărut marți după-amiază dintr-un loc de joacă din Brantham. Foto: Profimedia Images

Un copil de trei ani, Noah Woods, a dispărut marți după-amiază dintr-un loc de joacă din Brantham, Marea Britanie, iar cazul a declanșat o operațiune uriașă de căutare. Peste 1.300 de oameni au încercat să îl găsească, alături de polițiști, echipe canine, elicoptere și scafandri. Miercuri, un trup a fost găsit într-un iaz aflat în apropiere, relatează Sky News.

Noah Woods a fost văzut ultima dată marți, la ora 14:37, într-un loc de joacă de pe Merriam Close, în satul Brantham. Camerele de supraveghere l-au surprins înainte ca acesta să se îndepărteze de ruda cu care se afla și să plece pe o alee din apropierea parcului.

Copilul era non-verbal, avea autism și probleme de auz, ceea ce a făcut căutările și mai dificile, pentru că exista posibilitatea să nu răspundă atunci când oamenii îi strigau numele.

Poliția le-a cerut locuitorilor să verifice grădinile, magaziile și anexele, dar și imaginile surprinse de camerele de supraveghere, soneriile video sau camerele de bord ale mașinilor.

În operațiune au fost mobilizați polițiști, câini de urmă, elicoptere și echipe specializate. Metropolitan Police a trimis inclusiv scafandri pentru verificarea zonelor cu apă.

Peste 1.300 de oameni au ieșit să-l caute

Cazul a mobilizat întreaga comunitate. Peste 1.300 de voluntari s-au alăturat căutărilor și au verificat câmpuri, păduri și zonele din jurul satului, inclusiv după lăsarea întunericului.

Tatăl lui Noah făcuse, în timpul operațiunii, un apel disperat către oameni să continue căutările, spunând că nu mai poate suporta încă o noapte în care fiul său să fie singur afară.

Până miercuri, poliția trata în continuare cazul drept o dispariție și spunea că nu există indicii că băiețelul ar fi fost victima unei infracțiuni.

Căutările s-au concentrat însă și asupra Decoy Pond, un iaz aflat în apropierea zonei în care Noah fusese văzut ultima dată.

Scafandrii au găsit un trup în iaz

Miercuri, poliția a anunțat că scafandrii au găsit un trup în Decoy Pond. Identificarea oficială nu a fost încă făcută, însă familia lui Noah a fost informată despre descoperire.

Polițiștii spun că, în acest moment, moartea nu este considerată suspectă, dar împrejurările exacte urmează să fie stabilite.

Vestea a pus capăt unei operațiuni de căutare care mobilizase peste o mie de oameni. La centrul de coordonare a voluntarilor, anunțul a fost primit cu lacrimi și îmbrățișări.

Superintendentul Tom Pearse le-a mulțumit celor peste 1.300 de oameni care au participat la căutări și a cerut ca familia copilului să primească acum intimitatea de care are nevoie.