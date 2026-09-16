Un primar din PNL susține că Nicușor Dan va desemna joi un premier: „Surpriză, ultima variantă e Leonardo Badea de la BNR”

Un critic aprig al președintelui PNL Ilie Bolojan, Vladimir Petruț a mai spus că există un val de nemulțumire la adresa liderului liberal în tot partidul. Foto: Facebook.com/Vladimir Petruț

Vladimir Petruț, primarul PNL din orașul Cavnic, a declarat miercuri, la Antena 3 CNN, că președintele Nicușor Dan va desemna joi un premier, după negocierile de la Cotroceni. Edilul susține că, în acest moment, sunt două nume pe masă, unul deja cunoscut - Sorin Grindeanu - și „o surpriză”, respectiv prim-viceguvernatorul Băncii Naționale, Leonardo Badea. Petruț a mai spus că Nicușor Dan le-a transmis liderilor politici că dacă acest guvern nu trece „ar fi dispus să dizolve Parlamentul”.

Edilul orașului Cavnic susține că cel puțin 24 de parlamentari de la PNL ar fi dispuși să voteze pentru un guvern cu Leonardo Badea premier.

„Surpriza cea mai mare...noi din câte știm, suntem câțiva care avem niște conexiuni și mai aflăm unele lucruri, mâine președintele va face o propunere de premier. Nu sunt propunerile care se discută. Prima variantă e Sorin Grindeanu și a doua, surpriză, e Leonardo Badea de la BNR. S-ar putea să fie o surpriză mâine”, a spus Petruț.

Întrebat dacă are aceste informații de la discuțiile din partid, primarul a declarat că a aflat de la un grup „care a fost consultat astăzi” cu privire la această nominalizare, sugerând că ar fi vorba de tabăra anti-Bolojan din partid.

„Mi s-a spus ultima variantă care azi e în discuție și că au fost consultați, știți că e un grup e liberali care ar vota o variantă de guvern așa ca să treacă problemele, este Leonard Badea. E un tip inteligent, deștept și e susținut, atenție, de PSD la BNR”, a spus el.

Edilul a declarat că o facțiune din PNL ar vota acest guvern, alături de PSD, UDMR și alți parlamentari, și are informații că au fost discuții că dacă această variantă ar fi respinsă „președintele ar fi dispus să dizolve Parlamentul”.

În ceea ce privește propunerea oficială a PNL-USR-UDMR pentru funcția de premier, în persoana europarlamentarului Siegfried Mureșan, Petruț susține că acesta este doar o „marionetă”.

„El a fost pus doar ca marionetă, propus să fie o propunere. Nici nu prea vine de la Bruxelles, de două ori a venit de când a fost propus. N-are nicio treabă. Dacă îl întrebați care este programul lui și ce vrea să facă nici nu știe să răspundă. A fost folosit ca o marionetă, să fie aruncată o pisică în joc, nu are nicio susținere. (...)Dacă îl întrebi unde e Maramureș și unde e Cluj trebuie să se uite pe hartă. Nu are cum să conducă România”, a mai spus primarul.

Un critic aprig al premierului interimar și președintelui PNL Ilie Bolojan, Vladimir Petruț a mai spus că există un val de nemulțumire la adresa liderului liberal în tot partidul.

„În aceste momente Ilie Bolojan nu stă foarte bine în PNL. Dacă pierde funcția de premier și PNL nu intră la guvernare în următorul guvern să știți că scaunul domnului Ilie Bolojan se mișcă și se mișcă bine. Atâtea discuții câte am auzit acum nu am auzit niciodată. Să știți că e o presiune foarte mare și o nemulțumire din ce în ce mai mare

(...) Ni rușine nouă deja ce se întâmplă. (...) Sunt incapabili, să plece, să lase țara în pace. Nicușor Dan repede, repede să facă propunerea. Va trece, că e dezastru în țară”, a mai spus el.