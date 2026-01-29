Un primar din PNL spune că Bolojan ar avea un „plan secret”: „Ne-a spus că nu va fi nicio rotativă cu PSD”

Primarul liberal din Cavnic, Vladimir Petruț (centru) spune că Ilie Bolojan (stânga) le-a spus primarilor PNL că la rotativă nu va veni premier PSD. Daniel Fenechiu (dreapta) spune că nu știe de așa ceva. Sursă foto: Hepta / Facebook / Vladimir Petruț

Vladimir Petruț, primarul PNL din orașul Cavnic, care s-a remarcat drept critic acerb al premierului pe rețelele sociale, a detaliat miercuri, la Sinteza Zilei, un episod în care Ilie Bolojan le-ar fi spus reprezentanților partidului că rotativa agreată cu PSD nu se va produce.

Conform protocolului coaliției de guvernare, PSD ar urma să dea premierul în perioada aprilie 2027 - decembrie 2028.

Vladimir Petruț, primar PNL: Când a venit Bolojan, primarii erau cumva speriați

Mihai Gâdea, realizator Sinteza Zilei: "Dumneavoastră ați avut o discuție cu premierul, pe care ați relatat-o pe rețelele sociale, în care dumneavoastră povestiți că v-a zis (Bolojan) că PSD-ul nu va pupa (funcția de) prim-ministru pentru că 'se va face o treabă, că există un plan în sensul ăsta'. Întrebarea mea este: în ce context a zis asta domnul Bolojan? Erați acolo mai mulți primari? Sau cine era acolo?"

Vladimir Petruț, primar PNL, Cavinc: "Da, era întâlnirea de la Sighetu Marmației. Au fost două zile de evenimente la care noi, primarii, am cerut să avem o întâlnire cu premierul. Am insistat, dar ni s-a spus că nu poate să stea cu noi pentru că se grăbește și programul nu îi permite (...) Și noi am făcut un pic de gălăgie, zicând că nu se poate să vină până acolo și să nu treacă și pe la noi. Și atunci ne-au spus '10 minute vă alocă, să stea și cu voi, primarii'.

Din cei 32 de primari, duminică la ora 1 nu au mai venit toți. Am fost cam 10 - 11 primari. Ne-am dus la locația unde erau toți, nu numai primari, ci toată conducerea PNL-ului (...)

Noi stăteam la o masă rotundă. A venit premierul, s-a pus cu noi la masă, ne-a întrebat: 'Bun, ce nemultumiri aveți?' Parcă toată lumea a încremenit. A întrebat încă o dată și încă o dată. Oamenii erau cumva speriați. A treia data când a întrebat, eu i-am spus 'Uitați care sunt nemulțumirile ... ', n-am să le reiau aici. La final, unul dintre primari, care stătea în picioare, a spus: 'Domnule premier, merită toate aceste măsuri? Că va veni PSD-ul la rotativă, iar noi rămânem de rușine.'

Vladimir Petruț, primar PNL: Bolojan ne-a spus că nu va veni premier PSD la rotativă

Și atunci, premierul, foarte sec, hotărât, cu siguranță de sine, a spus: 'Nu va fi niciun premier PSD la rotativă'.

Și atunci, bineînțeles că primarii au zâmbit un pic și l-au întrebat: 'Dar, cum adică? Este un protocol, este o înțelegere'.

A răspuns: 'Va fi rotativă, dar nu cu premier PSD, pentru că președintele trebuie să aibă, și el, premierul lui, cum a avut și Iohannis, când a fost (...)'.

Noi am zâmbit și cam asta a fost."

Mihai Gâdea: "Domnule Fenechiu, e de la dumneavoastră din partid. Așa e atmosfera la PNL?"

Daniel Fenechiu, liderul senatorilor PNL: " Mai sunt oameni nemultumiți. Eu nu am să fac greșeala să intru într-o polemică cu domnul Petruț, pentru că e un om care a tras în campanie și ne-a adus voturi (...)

Eu sunt liderul grupului PNL la Senat, m-am întâlnit cu Bolojan. Niciodată nu am auzit o chestiune în sensul acesta.

Noi l-am avertizat (pe premier) spunându-i că în spatele acestei întregi operațiuni de austeritate nu există o speranță. E o discuție pe care eu am făcut-o publică.

Daniel Fenechiu: Bolojan mi-a spus că nu promite niciodată până nu e sigur că se întâmplă

I-am spus (lui Bolojan) 'Ce facem? Strângem șurubul un an de zile. Ulterior, se face rocada și partidul care dă premierul o să câștige puncte electorale pentru faptul că vine pe o rezervă și va putea să ia acele măsuri pe care oamenii le așteaptă.'

La care Bolojan mi-a spus: 'Domnule, e posibil să fie cum spuneți dumneavoastră. Eu niciodată nu o să promit ceva până nu sunt sigur că se întâmplă (...) Vedeți cât de greu ne merge cu reforma. Vrem să mergem cu implementarea măsurilor, motiv pentru care eu nu pot să fac promisiuni.'

Deci a fost o discuție la grupul parlamentar PNL. Senatorii pot să o confirme. A fost sub comanda mea de lider de grup.

Nicio clipă n-a spus că nu face rocada. Din contră, noi am mers pe varianta respectivă, că se va face rocada (rotativa cu PSD la conducerea guvernului, n.r.).

Ideea e ca țara să meargă mai bine."

Vladimir Petruț, primarul din Cavnic, s-a revoltat pe rețelele sociale după măsurile Guvernului Bolojan

Anterior afirmațiilor făcute miercuri la Sinteza Zilei, Vladimir Petruț a lansat mai multe atacuri la adresa lui Ilie Bolojan, în special pe rețelele sociale.

Petruț acuză faptul că măsurile impuse de Executiv sunt "aberante, luate 'fără cap' și fără consultare", cu efecte directe asupra oamenilor din teritoriu.

Edilul susține că nemulțumirile sale nu sunt personale, ci reflectă frustrarea tuturor primarilor din România, puși în fața unor decizii luate peste noapte, la București.

"Să vii să iei banii din bugetele locale fără să dai nicio explicație (...) Cămătarii luau banii, pe vremuri. Guvernul nu lua banii, ci dădea", a acuzat el.

Vladimir Petruț mai spune că, după ce Guvernul a retras fonduri din bugetul local, administrația din Cavnic a ajuns cu conturile blocate, iar proiectele aflate în derulare au fost periclitate sau chiar anulate.

Cât despre reforma în administrație, care implică reducerea cu 10% a cheltuielilor, el afirmă tranșant: "În decembrie am dat 14 oameni afară și am redus salariile cu până la 40%. Tu vii acum și îmi spui să mai tai 10%? Sunt aberații fără precedent!"