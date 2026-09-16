Autoritatea Rutieră lansează un nou sistem informatic pentru operatorii de ride-sharing. Autorizaţiile, obţinute doar online

1 minut de citit Publicat la 20:06 16 Sep 2026 Modificat la 20:06 16 Sep 2026

Autoritatea Rutieră lansează un nou sistem informatic pentru operatorii de ride-sharing. Foto: Getty Images

Autoritatea Rutieră Română (ARR) a anunţat, miercuri, că lansează un nou sistem informatic pentru operatorii de transport alternativ, prin care întregul procesul de depunere a documentelor și emitere a autorizațiilor, copiilor conforme și a ecusoanelor se va desfășura exclusiv în mediul online.

Instituţia a precizat că, astfel, digitalizează complet fluxul operațional, iar deplasările fizice ale reprezentanților operatorilor de transport alternativ sunt eliminate.

"Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. anunță lansarea oficială a unui nou sistem informatic dedicat operatorilor de transport alternativ, prin care întregul procesul de depunere a documentelor și emitere a autorizațiilor, copiilor conforme și a ecusoanelor se va desfășura exclusiv în mediul online.

Prin implementarea acestei soluții tehnologice, A.R.R. digitalizează complet fluxul operațional, eliminând prezența fizică a reprezentanților legali ai persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale și întreprinderilor familiale, respectiv ai societăților comerciale cu personalitate juridică la ghișeele Agențiilor Teritoriale A.R.R.

Principalele beneficii și funcționalități ale noului sistem informatic

ARR a arătat şi care sunt avantajele noii aplicaţii:

Depunere 100% digitală

Toate documentele necesare dosarului de obținere sau reînnoire a autorizației, copiilor conforme și a ecusoanelor se încarcă în format electronic în sistemul informatic, se procesează și se emit digital.

Validare, procesare și emitere digitală

Sistemul informatic validează automat datele introduse generând autorizații, copii conforme și ecusoane digitale într-un termen optimizat, reducând timpii de așteptare la minimum.

Zero deplasări la agenție

Operatorii de transport alternativ nu mai sunt nevoiți să viziteze sediile Agențiilor Teritoriale A.R.R. pentru depunerea actelor sau pentru ridicarea fizică a documentelor, întregul proces fiind gestionat prin contul de utilizator.

ARR explică prin tutoriale

Insituţia a mai transmis că, pentru a asigura o tranziție rapidă și ușoară către noul sistem, va pune la dispoziția utilizatorilor un tutorial video detaliat, care explică în mod clar:

modalitatea de utilizare a sistemului informatic;

crearea și validarea contului;

încărcarea corectă a documentelor;

descărcarea documentelor emise.

Noul sistem informatic și materialele de instruire vor fi disponibile în cel mai scurt timp pe portalul oficial www.arr.ro și pe canalele social media ale instituției.