Uber a dispărut peste noapte din două țări. Șoferii au rămas fără acces la platformă chiar în timpul curselor, apoi au primit un e-mail

Uber a încetat brusc să mai opereze în Nigeria și Uganda. FOTO: Getty Images

Uber a încetat brusc să mai opereze în Nigeria și Uganda, numeroși șoferi au rămas fără o sursă importantă de venit, iar utilizatorii fără serviciul de transport pe care îl foloseau în marile orașe. Compania nu a oferit o explicație clară pentru decizie, invocând doar o "schimbare a priorităților", scrie 7sur7.

"Uber rapture" este numele dat acestui eveniment neobișnuit produs în două țări africane, unde serviciul de transport al companiei Uber a dispărut pur și simplu, ca și cum nu ar fi existat niciodată. Șoferii, unii dintre ei aflați chiar în timpul unei curse, s-au trezit brusc fără acces la platformă și, implicit, fără o sursă importantă de venit.

Multinaționala Uber oferea servicii în Nigeria din 2014, iar în Kampala, capitala Ugandei, din 2016. Compania a încetat brusc operațiunile pe 2 septembrie, fără ca majoritatea nigerienilor sau ugandezilor să fi fost informați în prealabil. Serviciul de transport era deosebit de popular pentru deplasările în marile orașe ale celor două țări.

Un simplu e-mail

Potrivit publicației de specialitate în tehnologie The Register, compania s-a limitat la trimiterea, chiar în ziua respectivă, a unui e-mail către utilizatori pentru a-i anunța că serviciul nu va mai fi disponibil. Majoritatea acestora nu au văzut mesajul înainte ca aplicația să dispară brusc, ceea ce a dus la întreruperea curselor pentru numeroși șoferi. Ulterior, mulți au găsit mesajul în folderul de spam, unde acesta părea, la prima vedere, un e-mail promoțional obișnuit.

"Avem regretul să vă anunțăm o veste proastă", se arăta în mesajul transmis utilizatorilor din Nigeria, potrivit unei capturi de ecran obținute de TechCabal. "După o analiză aprofundată a activității noastre, am luat decizia dificilă de a încheia operațiunile în Nigeria, începând cu 2 septembrie 2026."

Mesajul, descoperit de multe persoane abia ulterior, nu a făcut decât să sporească neînțelegerea și indignarea în cele două țări în care compania era deja prezentă. La Lagos, Uber lansase chiar și un serviciu de transport cu ambarcațiuni pe apă în 2019, pentru a-i ajuta pe utilizatori să evite ambuteiajele, notează The Register.

Uber se retrage din Africa

Compania nu a oferit nicio explicație concretă care să justifice decizia, menționând doar o "schimbare a priorităților". În această săptămână, Uber a anunțat și că își va reduce efectivele cu aproximativ 10%, în cadrul unei ample reorganizări care va duce la desființarea a peste 3.000 de locuri de muncă, reducerea nivelurilor ierarhice și eliberarea unor fonduri pentru investiții, inclusiv în domeniul vehiculelor autonome, potrivit BBC.

În Nigeria, cea mai populată țară din Africa, șoferii Uber se plângeau de condiții de muncă tot mai dificile, în special din cauza tarifelor considerate insuficiente în raport cu creșterea prețurilor la combustibil, în timp ce comisioanele percepute de Uber rămâneau ridicate. Prețurile carburanților au crescut puternic, iar subvențiile au fost eliminate. Dispariția serviciului riscă astfel să lase numeroase persoane fără o sursă de venit.

Însă retragerea Uber din Nigeria și Uganda pare să facă parte dintr-o tendință mai amplă. Compania a părăsit și Coasta de Fildeș și Tanzania în ultimul an și mai este prezentă doar în Egipt, Ghana, Kenya și Africa de Sud, în ciuda dimensiunii importante a pieței africane.

Joi, compania a răspuns solicitării The Register printr-un comunicat de presă care nu explică însă motivele pentru care a decis să abandoneze cele două țări. Uber a precizat însă că a „contactat șoferii activi pentru a le transmite recunoștința noastră și pentru a le oferi sprijin în această perioadă”.