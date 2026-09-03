Uber concediază 10% dintre angajații din toată lumea. Ce locuri de muncă sunt în pericol

Sigla Uber pe sediul din San Francisco al companiei de ride-hailing. Foto: Hepta

Uber va elimina aproximativ 3.300 de locuri de muncă la nivel mondial, adică aproape 10% din personal, într-un amplu proces de restructurare prin care compania vrea să reducă numărul de niveluri de conducere, să unească echipe și să mute bani către domenii de creștere, inclusiv robotaxiuri.

Compania spune că economiile obținute vor fi reinvestite în dezvoltare și inovație. Uber vrea să investească mai mult în șoferi, curieri și comercianți, să-și extindă principalele afaceri și să accelereze dezvoltarea curselor autonome, scrie Euronews.

„O organizație mai suplă va însemna responsabilități mai clare, decizii mai rapide și mai mult timp petrecut construind, în loc de coordonare”, le-a transmis miercuri angajaților directorul general Dara Khosrowshahi.

Uber avea aproximativ 34.000 de angajați la sfârșitul lui 2025, potrivit celui mai recent raport anual.

„Uber intenționează să elimine până la 3.300 de posturi, în principal funcții de management, pentru a redirecționa bani către tranziția spre robotaxiuri”, a explicat Danni Hewson, șefa departamentului de analiză financiară de la AJ Bell. Ea a adăugat că Uber încearcă să țină pasul cu Waymo, companie deținută de Alphabet, dar și cu Tesla pe piața robotaxiurilor. În același timp, compania se confruntă cu o concurență puternică și în livrările de mâncare.

Euronews a cerut Uber informații despre câte locuri de muncă sunt în pericol în Europa, însă compania nu a precizat nici numărul angajaților afectați, nici birourile care ar putea fi vizate. Uber nu publică o împărțire a personalului pe regiuni, astfel că nu se știe câți dintre angajați lucrează în Europa, inclusiv în Marea Britanie.

Khosrowshahi a spus că angajații afectați au fost deja informați, cu excepția țărilor în care compania trebuie să respecte mai întâi anumite proceduri legale. În unele state europene, numărul final al concedierilor ar putea fi stabilit abia după încheierea consultărilor prevăzute de legislația muncii.

Hewson a spus că Uber speră ca divizia sa de livrări de mâncare să primească un impuls după finalizarea preluării Delivery Hero, companie cu sediul la Berlin, tranzacție convenită în iulie. Potrivit analistei, însă, afacerea Uber din SUA are nevoie de o îmbunătățire mai mare, după ce a pierdut teren în fața rivalului DoorDash.

„Uber speră că baza mare de clienți pe care o are deja îi va oferi un avantaj în cursa robotaxiurilor și a primit autorizații de la Transport for London pentru a începe un test comercial alături de partenerul britanic Wayve”, a spus Hewson.

Fondată în 2009, Uber a crescut rapid de la o simplă platformă de transport la o companie mult mai mare, care livrează mâncare și produse din magazine și oferă și servicii de curierat.

Compania s-a listat la Bursa din New York în 2019. Joi, valoarea sa de piață era de aproximativ 157 de miliarde de dolari, echivalentul a circa 135 de miliarde de euro.

Ce locuri de muncă sunt în pericol

Cele mai expuse sunt posturile din zona corporate care se ocupă în principal de coordonarea activității dintre mai multe echipe.

Uber reduce și numărul de niveluri de management și le va da managerilor responsabilitatea pentru grupuri mai mari de angajați.

Un purtător de cuvânt al companiei a spus că numărul funcțiilor de conducere va scădea cu 20%, deși o parte dintre manageri vor trece pe posturi fără responsabilități de conducere și nu vor pleca din companie.

Uber a mai spus că a redus cu 20% numărul angajaților aflați la mai mult de șapte niveluri ierarhice sub directorul general.

Compania aproape a înjumătățit și numărul așa-numitelor „micro-echipe”, în care un manager avea în subordine doar una sau două persoane.

Aceste cifre nu înseamnă însă că toți angajații din categoriile respective sunt concediați. Unele posturi au fost schimbate, iar alți angajați vor raporta pur și simplu într-o structură de management mai simplă.

Uber își unește și cele trei echipe care gestionează operațiunile de livrare pentru restaurante, retail și livrări directe. De acum, aceste activități vor fi coordonate prin echipe comune la nivel global, regional și național.

Compania spune că menținerea lor separată a dus la muncă dublată și decizii mai lente.

Vor fi unite și echipele Core Services Engineering și Science.

Concedierile îi vizează pe angajații Uber, nu pe șoferii și curierii platformei, care sunt în general considerați colaboratori independenți.

Mai puține birouri și mult mai puțină muncă de la distanță

Uber vrea și să-și concentreze angajații într-un număr mai mic de birouri principale. Echipele globale vor lucra în principal din New York și San Francisco, iar echipele regionale, naționale și cele de tehnologie vor fi concentrate în anumite centre.

Cei mai mulți angajați care lucrează acum exclusiv de la distanță vor fi chemați la birou. Pe viitor, doar aproximativ 1% dintre angajații Uber vor mai lucra complet remote. Compania va aplica și mai strict politica hibridă deja existentă, care cere prezența la birou trei zile pe săptămână.

Separat, Uber a anunțat miercuri că își închide operațiunile din Nigeria și Uganda, după ce la începutul acestui an a părăsit și piața din Tanzania.

Acțiunile Uber au crescut miercuri după anunțarea schimbărilor.