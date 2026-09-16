În cât timp e depistat și anihilat de drone un soldat pe frontul din Ucraina. Fost șef CIA: „Aici se trasează viitorul războiului”

Imagine a câmpului de luptă, pe frontul din Donețk, furnizată de o dronă ucraineană care vânează militari ruși. Foto: Getty Images

Generalul american David Petraus, fost director al CIA a făcut miercuri un apel la SU și la statele membre NATO să își revizuiască imediat doctrina și strategiile militare pentru a putea ține pasul cu dezvoltarea „incredibil de rapidă” a armamentului și tehnologiilor militare pe care le-a observat în războiul din Ucraina. „În Ucraina se trasează efectiv viitorul războiului, a spus Petraeus într-un interviu acordat publicației ucrainene RBC-Ukraine.

David Petraeus a arătat că, în prezent, în Ucraina, ne aflăm în pragul apariției sistemelor (de luptă) cu adevărat autonome”.

„Deja se experimentează cu asta: lansezi drona, iar ea se deplasează spre țintă fără implicarea operatorului uman. Poți, desigur, să menții controlul, dacă vrei, dar, dacă nu poți, drona va face ce e programată să facă”, a spus generalul în rezervă american.

Petraeus a precizat că o astfel de combinație între lansarea mai eficientă de drone și sistemele autonome va crește capacitatea de atac, fără a mai depinde de numărul de piloți disponibili sau a pune presiune pe necesitatea antrenării de noi piloți de drone.

„Asta e o limită semnificativă, la fel cum e și cât de repede le poți lansa. Țineți cont de faptul că Ucraina va produce în jur de 8 milioane de drone anul ăsta și folosește peste 10.000 de drone pe zi”, a spus David Petraeus.

Fostul șef CIA a vizitat mai multe unități ucrainene și s-a declarat extrem de impresionat de experiența trăită în centrele de comandă și de culegere de informații ale forțelor Kievului.

„Ai un perete întreg unde vezi transmisiile video de la drone, și vezi că unele sunt marcate cu roșu și știi că acolo ele monitorizează un rus. E ceva acolo, urmărești atent și, la un moment dat, vezi că acolo chiar e un soldat rus care încearcă să se inflitreze”, a spus Petraeus.

Și nu se termină bine, pentru că în câteva minute, sigur sub 10 minute, poate chiar în doar 5 minute, dronele FPV (kamikaze) vor ataca acel soldat, sau dronele lansatoare de bombe, sau orice au (ucrainenii) la dispoziție. Și poți doar să urmărești asta până la final. Și apoi, se reia de la capăt

Fostul director al CIA a mai adăugat că, pe linia frontului din Ucraina, „zona morții” se întinde pe o fâșie de 25-35 de kilometri, care este, practic, un teritoriu controlat și supravegheat de drone.

David Petraeus s-a aflat într-o scurtă vizită în Ucraina în aceste zile. El a fost inclusiv în gara Iagodin, în apropierea graniței dintre Ucraina și Polonia, în momentul în care o dronă rusească a lovit duminică un tren de pasageri. Atacul a avut loc la scurt timp după ce fostul premier britanic Boris Johnson și mai mulți oficiali europeni din domeniul securității au trecut prin aceeași zonă. Drona a lovit locomotiva trenului, aflat la aproximativ doi kilometri de frontiera poloneză. Atacul nu s-a soldat cu victime iar toți pasagerii au fost evacuați.