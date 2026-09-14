Fostul șef al CIA, David Petraeus, se afla în gara din Ucraina când Rusia a atacat. "A fost terifiant"

3 minute de citit Publicat la 10:43 14 Sep 2026 Modificat la 10:45 14 Sep 2026

„Este foarte posibil ca ținta acestei drone să fi fost trenul diplomatic”.FOTO: Getty Images/Profimedia Images

Fostul șef al CIA David Petraeus se afla în gara Yahodyn, în apropierea graniței dintre Ucraina și Polonia, când o dronă rusească a lovit duminică un tren de pasageri. Atacul a avut loc la scurt timp după ce fostul premier britanic Boris Johnson și mai mulți oficiali europeni din domeniul securității au trecut prin aceeași zonă. Drona a lovit locomotiva trenului, aflat la aproximativ doi kilometri de frontiera poloneză. Atacul nu s-a soldat cu victime, iar toți pasagerii au fost evacuați, potrivit BBC.

Johnson și alți consilieri europeni pentru securitate națională, inclusiv Jonathan Powell, călătoriseră pe aceeași linie, într-un alt tren, în timp ce se întorceau de la o conferință desfășurată la Kiev.

Rusia a declarat că a lovit „infrastructura feroviară” din vestul Ucrainei, însă compania națională ucraineană de căi ferate Ukrzaliznytsia a spus că „este foarte posibil ca ținta acestei drone să fi fost trenul diplomatic”.

Fostul șef al CIA David Petraeus, care se afla la bordul unui alt tren în gara Yahodyn în momentul atacului, a declarat că incidentul a fost „terifiant”.

Într-un interviu acordat New York Times, Petraeus a spus: „Acesta este actul unui lider cu adevărat barbar care încearcă să terorizeze civilii ucraineni”.

Într-un comunicat, Ukrzaliznytsia a precizat că trenul diplomatic „părăsise gara mai devreme decât era prevăzut, din cauza modificării orarului... pe fondul amenințărilor constante cu atacuri rusești”.

Compania a mai precizat că ordinul de evacuare a pasagerilor din trenul lovit fusese dat cu „doar 15 minute” înainte de atacul unei drone rusești propulsate cu reacție.

Atât autoritățile ucrainene, cât și cele poloneze au declarat că drona rusească a lovit la 2 kilometri de granița cu Polonia.

Fostul premier suedez Carl Bildt, care participase și el la conferința de la Kiev, a declarat pentru BBC că pasagerilor aflați în trenul său li s-a spus să se pregătească pentru evacuare, înainte ca aceștia să primească ulterior permisiunea de a-și continua călătoria.

„În trenul în care mă aflam, am primit ordinul să ne pregătim pentru evacuare după ce acesta s-a oprit. Dar, după câteva minute, am fost informați că era în regulă și că puteam continua”, a spus el.

Trenul respectiv a ajuns apoi în siguranță la stația de frontieră a Poloniei din Dorohusk.

Mărturiile oficialilor occidentali

Unele relatări au sugerat că Bildt se afla în același tren cu Johnson, însă fostul premier britanic nu a confirmat niciun detaliu.

Johnson a scris pe X: „Nu știu ce logică sucită l-a făcut pe Putin să arunce în aer în această dimineață o locomotivă ucraineană staționară la granița cu Polonia”.

El a spus că acesta a fost „genul de atac aleatoriu și lipsit de sens pe care ucrainenii îl îndură în fiecare zi, chiar și asupra căilor ferate civile” și le-a cerut aliaților Kievului să le furnizeze de urgență ucrainenilor „apărările antiaeriene de care au nevoie”.

Ucraina le-a cerut în repetate rânduri aliaților săi, în special Statelor Unite, să furnizeze mai multe interceptoare pentru a se apăra împotriva atacurilor rusești zilnice, care folosesc tot mai mult rachete balistice cu viteză mare și drone propulsate cu reacție.

Johnson se afla în tren alături de oficiali europeni de rang înalt din domeniul securității.

Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sybiha, a declarat că „atacurile barbare” de la granița dintre Ucraina și Polonia, în Yahodyn, reprezintă „teroarea lui [președintele rus Vladimir] Putin care «bate» direct la ușile UE și NATO” și a reiterat apelurile pentru noi sancțiuni împotriva Moscovei.

„Putin trebuie să înțeleagă că barbaria sa va fi întâmpinată cu acțiuni decisive care vor crește costul războiului pentru el la un nivel inacceptabil. Aceasta este singura modalitate de a-l opri”, a spus el.

În Polonia, premierul Donald Tusk a convocat o reuniune de urgență pentru a discuta cele mai recente evoluții.

„Escaladarea acțiunilor din partea Rusiei devine o realitate, iar acestea se apropie din ce în ce mai mult de granița noastră.”

Johnson și ceilalți consilieri europeni de rang înalt pentru securitate se întorceau de la conferința Yalta European Strategy (YES) de la Kiev, un eveniment anual care reunește lideri și experți din politică, afaceri, securitate și mass-media.