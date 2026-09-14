Profesorii îşi pot depune dosarele pentru ocuparea funcţiilor de director, începând de astăzi. Sunt vacante 7.800 de posturi

1 minut de citit Publicat la 07:30 14 Sep 2026 Modificat la 07:31 14 Sep 2026

Profesorii îşi pot depune dosarele pentru ocuparea funcţiilor de director, începând de astăzi. Sunt vacante 7.800 de posturi vacante. FOTO: Getty Images

Depunerea dosarelor de înscriere la concursul pentru ocuparea funcţiei de director sau director adjunct în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat începe luni şi se încheie pe 2 octombrie, fiind vorba de peste 7.800 de posturi vacante.



Conform Ministerului Educaţiei şi Cercetării, la concurs pot participa cadre didactice titulare în învăţământul preuniversitar, cu o vechime în învăţământ de minimum 5 ani.



Pe 13 octombrie se desfăşoară proba pentru evaluarea de competenţe, în cadrul căreia se testează capacităţile şi aptitudinile personale ale candidatului, şi vor fi afişate rezultatele.



Proba scrisă este programată pe 20 octombrie, iar rezultatele vor fi comunicate în aceeaşi zi, scrie Agerpres.



Evaluarea administrativă a proiectelor planurilor manageriale şi a proiectelor planurilor de acţiune de către comisiile de interviu se face între 21 octombrie şi 4 noiembrie.



Interviul va fi susţinut de candidaţi în perioada 12 - 27 noiembrie.



Rezultatele finale ale concursului vor fi afişate pe 9 decembrie.



Toate condiţiile care trebuie îndeplinite cumulativ pentru înscrierea la concurs sunt prezentate pe site-ul ministerului.



Pe 2 septembrie, ministrul interimar al Educaţiei, Mihai Dimian, a îndemnat cadrele didactice să se pregătească în vederea concursului pentru cele peste 7.800 de posturi vacante de directori şi directori adjuncţi, susţinând că "trebuie să ieşim din cultura provizoratului directorilor".



"Ştiu că un astfel de concurs presupune un efort considerabil, dar şcoala românească are nevoie de oameni care să ocupe funcţiile de conducere prin competenţă demonstrată în cadrul unui concurs, nu prin prelungirea la nesfârşit a unor soluţii temporare. Un mandat obţinut prin concurs înseamnă stabilitate, predictibilitate şi legitimitate în exercitarea funcţiei. Înseamnă posibilitatea de a construi un proiect managerial pe termen lung. Cred că trebuie să ieşim din cultura provizoratului", a afirmat ministrul Mihai Dimian.