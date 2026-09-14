Comoara de la Palatul Buckingham. Mai multe obiecte de zi cu zi, din 1800, au fost găsite în timpul lucrărilor de renovare

Palatul Buckingham a intrat într-un amplu proces de restaurare. FOTO: Profimedia Images

O pereche de bocanci uzați, cu ținte metalice în talpă, și un articol de ziar vechi de aproape 140 de ani sunt câteva dintre obiectele obișnuite descoperite în timpul lucrărilor de renovare a Palatului Buckingham, scrie BBC.

Se crede că obiectele uitate aparțineau unor angajați care au lucrat la palat în urmă cu mai multe decenii. Acestea au fost găsite de muncitorii care participă la lucrările de renovare, în valoare de 369 de milioane de lire sterline.

Printre descoperiri se află și un bilet pentru un „whist drive”, un eveniment în cadrul căruia participanții jucau un joc de cărți, organizat la palat pe 14 aprilie 1949. Biletul a fost găsit încastrat într-o bucată de cărămidă.

Muncitorii au mai găsit mai multe bilete de pariuri, o sticlă de apă minerală englezească Schweppes Still Malvern, un pachet gol de țigări Silk Cut și un articol de ziar despre membrii bandei condamnați pentru celebrul jaf al trenului poștal din 1963.

Reședința regală din Londra trece printr-un amplu program de renovare, desfășurat pe o perioadă de 10 ani și finanțat prin majorarea temporară a Sovereign Grant, fondul prin care sunt finanțate activitățile oficiale ale familiei regale. Lucrările ar urma să fie finalizate în martie.

Cablurile vechi, conductele de plumb, instalațiile electrice și centralele termice urmează să fie înlocuite, multe dintre ele pentru prima dată în 60 de ani, pe fondul temerilor legate de riscul unor incendii sau al unor avarii provocate de apă.

Până acum, multe dintre aceste obiecte au rămas ascunse în structura clădirii.

Printre descoperiri se află și un program dactilografiat care detalia planurile reginei Elisabeta a II-a pentru o recepție diplomatică organizată în 1977, anul Jubileului de Argint al monarhului. Documentul arăta că regina urma să se deplaseze prin încăperi în „sensul acelor de ceasornic”, iar consilierii săi fuseseră instruiți să îi încurajeze pe cei 350 de invitați britanici să discute cu diplomații prezenți la recepția anuală.

„Invitații britanici vor fi distribuiți în toate Camerele de Stat, cu excepția Camerei Muzicii și Galeriei de Vest, unde ar trebui încurajați să discute cu diplomații”, se arată în document.

Au fost găsite și bilete necompletate pentru Littlewoods Football Pool, datând din 1957, precum și un fragment din programul spectacolelor din West End publicat în ziarul The Standard în 1889. Printre obiecte se numără și fragmente din plăci ceramice decorative Minton provenite de la vatra unui șemineu, al căror design datează de la mijlocul anilor 1800.

Printre obiectele descoperite se mai află o halbă din cositor, o cutie de conexiuni din lemn și o cutie decolorată în care se găseau șase felicitări de Crăciun.

Au fost descoperite și exemple de cabluri electrice acoperite cu cauciuc vulcanizat indian. Acestea au fost înlocuite cu prioritate la începutul renovării, deoarece reprezentau cel mai mare risc de incendiu pentru clădire.

Muncitorii au găsit, de asemenea, pagini din ziarul Daily Express din 1966, care prezentau în detaliu închisoarea de „maximă securitate” în care erau încarcerați autorii jafului trenului poștal. Articolul conținea fotografii ale închisorii Durham și relata că „bărbații găsiți vinovați că au furat o avere în saci poștali își petrec săptămâna cusându-i pentru nouă șilingi”.

Biletul pentru evenimentul de whist, care costa 6 penny datează din timpul domniei bunicului regelui Charles, George al VI-lea. Evenimentul era organizat de clubul social al Palatului Buckingham.

În prezent, regele Charles și regina Camilla locuiesc la Clarence House, aflată lângă Palatul St James și care a fost cândva reședința reginei-mamă. Cei doi nu se vor muta în Palatul Buckingham după finalizarea lucrărilor de renovare. Decizia a fost luată și pentru a permite accesul unui număr mai mare de vizitatori la celebrul obiectiv, au explicat oficialii. Palatul ar putea fi deschis publicului pentru o perioadă mai lungă, ceea ce ar permite și obținerea unor venituri suplimentare.

Regele va continua să organizeze la Palatul Buckingham o serie de evenimente, de la banchete de stat și petreceri în grădină până la recepții și audiențe cu prim-ministrul și cu noii ambasadori.