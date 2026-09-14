Coreea de Nord a lansat mai multe rachete și a simulat un atac masiv cu artilerie și drone

1 minut de citit Publicat la 08:18 14 Sep 2026 Modificat la 08:18 14 Sep 2026

Coreea de Sud semnalase deja că Phenianul a lansat sâmbătă mai multe rachete balistice. Foto: Profimedia Images

Coreea de Nord a efectuat sâmbătă un "exerciţiu de atac cu putere de foc" utilizând artilerie cu rază lungă de acţiune şi rachete, a raportat luni presa de stat, notează AFP, citată de Agerpres.

Potrivit agenţiei oficiale de presă KCNA, exerciţiul a implicat unităţi combinate de la toate nivelurile Armatei populare coreene.

Coreea de Sud semnalase deja că Phenianul a lansat sâmbătă mai multe rachete balistice din regiunea Wonsan, în direcţia Mării Japoniei (spre est). Testele au avut loc la doar o zi după încheierea unor exerciţii militare comune desfăşurate în regiune de Seul, Washington şi Tokyo, manevre care fuseseră ferm condamnate de Coreea de Nord.

Agenţia nord-coreeană nu a precizat locul exact unde s-a desfăşurat exerciţiul, dar a indicat că în cadrul acestuia au fost utilizate "noi sisteme de luptă, cum ar fi drone de atac de diverse tipuri, o rachetă de croazieră tactică, un lansator multiplu de rachete termobarice de mare calibru şi o rachetă balistică tactică".

Coreea de Nord a emis un avertisment ferm la adresa SUA, declarând că își va consolida în continuare arsenalul nuclear.

Într-o declarație formulată în termeni duri și difuzată de agenția de presă de stat KCNA, pe 3 septembrie, Coreea de Nord a acuzat Statele Unite că mențin o „politică invariabil ostilă de încălcare a suveranității, sistemului politic și intereselor de securitate ale RPDC”.

Reacția a venit în ciuda eforturilor președintelui american Donald Trump de a reduce amploarea exercițiilor militare comune cu Coreea de Sud, în încercarea de a îmbunătăți relațiile cu liderul nord-coreean Kim Jong Un.