Coreea de Nord sfidează armata SUA și anunță că își extinde arsenalul nuclear. Rolul secret jucat de Africa în strategia lui Kim

2 minute de citit Publicat la 09:03 03 Sep 2026 Modificat la 09:03 03 Sep 2026

Phenianul a transmis clar că armele sale nucleare nu sunt negociabile. Foto: Profimedia Images

Coreea de Nord a emis un avertisment ferm la adresa SUA, declarând că își va consolida în continuare arsenalul nuclear, potrivit Business Insider Africa.

În timp ce Washingtonul încearcă să reducă tensiunile din Asia de Est, Phenianul continuă să mențină o rețea reziduală, veche de zeci de ani, de parteneriate în domeniul securității și economiei în Africa.

Într-o declarație formulată în termeni duri și difuzată de agenția de presă de stat KCNA, Coreea de Nord a acuzat Statele Unite că mențin o „politică invariabil ostilă de încălcare a suveranității, sistemului politic și intereselor de securitate ale RPDC”.

Reacția vine în pofida eforturilor președintelui american Donald Trump de a reduce amploarea exercițiilor militare comune cu Coreea de Sud, în încercarea de a îmbunătăți relațiile cu liderul nord-coreean Kim Jong Un.

Coreea de Nord a efectuat însă, în luna august, teste cu rachete balistice, interzise prin rezoluțiile Organizației Națiunilor Unite.

Phenianul a transmis clar că armele sale nucleare nu sunt negociabile, descriindu-le drept „o garanție absolută pentru apărarea suveranității sale”.

Respingând apelurile SUA pentru desființarea programelor sale, Coreea de Nord a declarat că este „inutil” să se aștepte la o reducere a tensiunilor regionale.

Reuters a remarcat că, chiar și în condițiile reducerii exercițiilor militare comune americano-sud-coreene, Kim Yo Jong, sora liderului nord-coreean, a avertizat că acestea rămân „provocatoare și agresive”.

Comerțul și muncitorii detașați continuă să lege Coreea de Nord de Africa

Pe lângă relațiile diplomatice, Coreea de Nord își menține o prezență economică pe continentul african.

Aceste legături includ acorduri comerciale active și detașarea de muncitori în mai multe țări.

Potrivit 38 North, statele africane importă anual bunuri nord-coreene în valoare de aproximativ 100 de milioane de dolari, în timp ce exportă către Phenian bunuri în valoare de 17,5 milioane de dolari.

Aceste legături economice sunt consolidate de sute de muncitori nord-coreeni care activează în sectoarele construcțiilor și sănătății publice.

Aproximativ 1.000 de muncitori nord-coreeni locuiesc în Angola, iar alte câteva sute sunt detașați în țări precum Nigeria, Algeria, Guineea Ecuatorială, Etiopia și Tanzania.

Coreea de Nord menține legături militare secrete și rețele de instruire în Africa

Dincolo de comerț, Coreea de Nord a folosit în mod tradițional transferurile de arme la costuri reduse și instruirea militară specializată pentru a-și menține relațiile cu guvernele africane.

Țara a furnizat rachete de tip Scud, rachete sol-aer portabile și sisteme radar unor state precum Egipt, Sudan și Mozambic, recurgând adesea la acorduri opace și transporturi prin intermediul unor terți pentru a evita detectarea.

Phenianul oferă, de asemenea, servicii specializate de securitate pe care parteneri alternativi precum Rusia și China nu le oferă.

Comandouri nord-coreene au instruit forțe de poliție și trupe de elită din Uganda și au oferit, de asemenea, sprijin pentru operațiunile fabricilor de muniție și armament din Uganda și Etiopia.

Din cauza secretomaniei extreme care înconjoară aceste acorduri și a reticenței unor state africane de a coopera cu anchetatorii internaționali, experții avertizează că operațiunile clandestine ale Coreei de Nord pe continent ar putea continua încă mulți ani.