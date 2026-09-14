China vrea să conducă o „zonă open-source pentru IA” a statelor BRICS. Propunerea lui Xi Jinping

1 minut de citit Publicat la 08:24 14 Sep 2026 Modificat la 08:24 14 Sep 2026

Xi Jinping. sursa foto: Getty

China va conduce crearea unei „zone open-source pentru inteligența artificială” destinate țărilor BRICS, a declarat duminică președintele Xi Jinping, la un summit al grupului celor 11 națiuni, desfășurat la New Delhi, scrie Euronews.

Companiile chineze de IA produc modele open-source de top la nivel mondial – al căror cod-sursă poate fi accesat și adaptat de utilizatori –, în timp ce dezvoltatorii americani au preferat abordările de tip închis.

Propunerea, parte a „inițiativei privind o inteligență artificială open-source și incluzivă” a liderului chinez, a inclus și promisiunea de a „sprijini cooperarea în dezvoltarea și aplicarea modelelor lingvistice mari”, potrivit unei transcrieri a discursului lui Xi difuzate de postul public chinez CCTV.

Inițiativa ar presupune și crearea unor programe de „cercetare și formare specializată în domeniul IA” pentru statele BRICS, cu scopul de a „construi un ecosistem deschis pentru inteligența artificială”, a declarat Xi.

Blocul BRICS, care include China, Rusia și India, a fost creat în 2009 ca forum al marilor economii emergente ce își doreau o influență sporită în instituțiile dominate de puterile occidentale.

Xi a cerut, de asemenea, instituirea unui „cadru global de guvernanță a IA amplu și bazat pe consens”.

Xi este așteptat să viziteze Statele Unite în această lună pentru discuții cu președintele Donald Trump, guvernanța inteligenței artificiale urmând, probabil, să facă parte din agenda lor, în contextul temerilor tot mai mari că lumea riscă să piardă controlul asupra acestei tehnologii aflate în dezvoltare rapidă.