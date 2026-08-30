Ce îşi pune Regele Charles în bagajele de călătorie. Lucrurile bizare cu care ar pleca de la Palatul Buckingham

Ce îşi pune Regele Charles în bagajele de călătorie. Sursa foto: Hepta

Regele Charles preferă confortul de la Palatul Buckingham chiar şi în deplasările sale. Monarhul în vârstă de 77 de ani, care urmează în continuare un tratament pentru o formă de cancer, călătorește cu tot ce îi trebuie, de la propriul pat ortopedic și lenjerie de pat până la un colac de toaletă personal, whisky și hârtie igienică, notează Radaronline.

Se spune că Regele Charles este extrem de exigent în privința mediului în care se află atunci când nu stă în reședințele regale, personalul fiind trimis înaintea sa cu un camion plin cu mobilier.

Regele Charles călătorește cu un dormitor complet

Soția sa, regina Camilla, în vârstă de 79 de ani, călătorește cu propriile dotări pentru dormitor, iar bagajele cuplului au inclus, potrivit relatărilor, tablouri cu peisaje din Highlands-ul scoțian, precum și alimentele și băuturile lor preferate.

Jurnalistul de investigație Tom Bower a descris în detaliu aceste aranjamente neobișnuite în cartea sa, "Rebel King", relatând că Charles „își trimitea personalul cu o zi înainte, cu un camion încărcat cu mobilier, pentru a înlocui dotările perfect adecvate din camerele de oaspeți”.

Potrivit lui Bower, situţia a depășit cu mult simpla grijă de a se asigura că Charles are la el perna preferată. El a scris că în camion se afla "întregul mobilier de dormitor al lui Charles și al Camillei, inclusiv patul ortopedic al Regelui, împreună cu lenjeria sa de pat".

Capace de toaletă personalizate și picturi cu peisaje din Highlands

Se pare că lista detaliată a obiectelor pregătite pentru călătorie includea chiar și unele dintre cele mai personale lucruri imaginabile.

Bower a relatat că personalul transporta, de asemenea, „un radio portabil, propriul colac de toaletă al lui Charles, role de hârtie igienică Kleenex Premium Comfort, whisky Laphroaig și apă îmbuteliată (pentru ambele dormitoare), plus două tablouri cu peisaje din Highlands-ul scoțian”.

Se mai spunea că Regele Charles își aducea propriile alimente bio, în loc să se bazeze în totalitate pe ceea ce intenționau să servească gazdele sale. Se pare că aceste cerințe s-au dovedit a fi prea împovărătoare pentru gazdele sale, în acea ocazie specifică.

Bower a scris: „Gazdele sale au decis, în ciuda plăcerii de a se bucura de compania lui, să nu-l mai invite din nou”.

Motiv pentru Regele Charles să stea mai mult acasă: Harry și Meghan s-au mutat înapoi în UK

Prințul Harry și Meghan Markle s-au întors vineri în Marea Britanie, după mai bine de 6 ani petrecuți în Statele Unite, potrivit informațiilor obținute de BBC.

Revenirea în Marea Britanie nu înseamnă însă și o întoarcere la viața regală oficială. Cei doi nu intenționează să își reia îndatoririle regale și vor continua să trăiască în calitate de persoane private, fără roluri oficiale în cadrul familiei regale.

Archie și Lilibet au fost deja înscriși la o școală din Marea Britanie, iar noul an școlar urmează să înceapă în septembrie. Revenirea în Regatul Unit ar putea astfel să le ofere copiilor o viață mai apropiată de familia regală britanică și de țara în care s-au născut originile familiei lor.

Potrivit informațiilor relatate anterior, regele Charles al III-lea a fost informat despre decizia lui Harry și Meghan cu puțin timp înainte ca aceasta să devină publică. Suveranul ar fi primit cu bucurie vestea, întrucât mutarea le-ar permite să se întâlnească mai des într-un cadru privat și personal.