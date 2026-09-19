Moldova are cea mai mare creștere a numărului de turişti dintre toate ţările europene. A depășit chiar şi Grecia

2 minute de citit Publicat la 14:55 19 Sep 2026 Modificat la 15:05 19 Sep 2026

Clădirea Parlamentului Republicii Moldova. Sursa foto: Getty Images

În prima jumătate a anului 2026, Europa în ansamblu a înregistrat o creștere de 3% a numărului de turiști, însă sosirile au scăzut în Europa de Vest, parțial din cauza valurilor de căldură. Într-un clasament realizat pe tot continentul, Republica Moldova a înregistrat cea mai mare creștere a numărului de turiști sosiți, cu un avans de 25% în prima jumătate a anului. Grecia și Irlanda au consemnat, ambele, o creștere de 15%, notează Euronews.

Turismul internațional a crescut cu doar 0,4% în prima jumătate a anului 2026, Europa înregistrând o creștere de 3% a sosirilor, potrivit celui mai recent „World Tourism Barometer” (Barometru al Turismului Mondial) publicat de UN Tourism.

Aproximativ 350 de milioane de turiști internaționali au vizitat Europa în perioada ianuarie-iunie a acestui an, însă această creștere nu a fost uniformă.

Atât regiunea mediteraneană din sudul Europei, cât și Europa Centrală și de Est au înregistrat o creștere de 4%, în timp ce Europa de Nord a consemnat un avans de 3%.

Pe de altă parte, numărul sosirilor în Europa de Vest a scăzut cu 1%, UN Tourism menționând că acest lucru s-a datorat „parțial valurilor de căldură din luna iunie și unei cereri mai scăzute pentru călătoriile pe distanțe lungi către anumite destinații în trimestrul al doilea al anului 2026”.

Mai puţini turişti în Orientul Mijlociu

Orientul Mijlociu a înregistrat o scădere de 22% a numărului de sosiri, în timp ce Asia de Sud a consemnat o scădere de 5%, iar Asia de Sud-Est, una de 1%.

„Situația din Orientul Mijlociu a afectat destinații aflate mult dincolo de granițele regiunii și ne reamintește clar că, într-o lume atât de interconectată, reziliența trebuie construită peste tot, nu doar atunci când izbucnește o criză”, a declarat Shaikha Al Nuwais, Secretar General al UN Tourism.

Raportul notează că, în Europa și în regiunea Asia-Pacific, conflictul a „deplasat parțial cererea turistică spre destinații din apropiere și mai ușor accesibile”.

Destinaţiile cu cele mai mari creșteri

În Europa, Republica Moldova a consemnat cea mai mare creștere a numărului de sosiri ale turiștilor, cu un avans de 25% în prima jumătate a anului. Grecia și Irlanda au înregistrat, ambele, o creștere de 15%.

La nivel mondial, printre destinațiile care au înregistrat cele mai mari creșteri se numără El Salvador (+37%), Paraguay (+34%), Bhutan (+31%), Vanuatu (+30%), Palau (+29%), Mongolia (+27%), Uzbekistan (+25%) și Coreea de Sud (+21%).

Se estimează că numărul sosirilor internaționale va crește cu o rată cuprinsă între 1% și 2% în 2026 – o cifră mai mică față de prognoza de 3% – 4% anunțată în luna ianuarie.