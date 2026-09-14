Rezultate preliminare la alegerile din Suedia. Social-democrații conduc cu 176 de mandate. Vor fi negocieri dificile pentru noul guvern

Rezultate preliminare la alegerile din Suedia. Social-democrații conduc cu 176 de mandate.FOTO: Getty Images

Blocul de centru-stânga conduce în alegerile parlamentare din Suedia, cu 176 de mandate, față de 173 pentru blocul de dreapta, potrivit rezultatelor preliminare anunțate de Autoritatea Electorală din Suedia. Parlamentul suedez are 349 de locuri.

Blocul de opoziție de centru-stânga, care o susține pe lidera social-democraților, Magdalena Andersson, pentru funcția de premier, era în fruntea alegerilor de duminică. Social-democrații au obținut 28,1% din voturi, potrivit numărătorii preliminare, scrie Euronews.

Democrații Suedezi se află pe locul al treilea, după partidul Moderat al premierului Ulf Kristersson. Formațiunea de dreapta radicală a obținut 17,6% din voturi, în timp ce Moderații au primit 19,9%.

Potrivit repartizării preliminare a mandatelor, blocul de centru-stânga are 176 de locuri în Parlament, cu trei mai multe decât blocul de dreapta, care are 173.

Diferența foarte mică face ca rezultatul alegerilor să fie încă incert și ar putea complica negocierile pentru formarea viitorului guvern.

Social-democrații rămân cel mai mare partid din Suedia și ar putea conduce următorul guvern. Totuși, un rezultat de aproximativ 28% ar fi unul dintre cele mai slabe scoruri ale partidului din ultimii peste 100 de ani. În 2022, social-democrații au obținut 30,3% din voturi.

Ulf Kristersson încearcă să obțină un nou mandat de premier, după ce a condus un guvern minoritar format din partidul său, Moderat, Creștin-Democrați și Liberali. Guvernul său s-a bazat pe sprijinul Democraților Suedezi, care au câștigat tot mai multă influență în politica suedeză.

Dacă blocul de dreapta câștigă alegerile, Democrații Suedezi ar putea intra pentru prima dată în guvern, dacă Ulf Kristersson își respectă intenția de a-i include oficial într-o nouă coaliție.

Ar fi o premieră pentru partidul de dreapta radicală, care ar ajunge direct la guvernare după patru ani în care a susținut guvernul lui Kristersson fără să facă parte oficial din executiv.

Rezultatele preliminare arată însă că dreapta ar putea pierde puterea. În același timp, chiar dacă blocul de centru-stânga va câștiga, Magdalena Andersson s-ar putea confrunta cu negocieri dificile pentru formarea unei majorități guvernamentale.

Aproximativ opt milioane de suedezi au drept de vot, într-o țară cu o populație de circa 10,6 milioane de locuitori. Peste jumătate dintre alegători au votat deja anticipat, într-o țară cunoscută pentru participarea ridicată la alegeri.

Rezultatele oficiale sunt așteptate în următoarea săptămână.