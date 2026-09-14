„Speranța de viață a unui rus pe front e de 20-30 minute”. Șeful spionilor ucraineni spune când își va epuiza Putin resursele de război

Rusia pierde cu aproximativ 6.000 de soldați pe lună mai mult decât reușește să recruteze. Foto: Profimedia Images

Președintele Vladimir Putin își va epuiza capacitatea Rusiei de a purta războiul până în 2028, dacă pierderile militare și economice vor continua în ritmul actual, a declarat pentru The Times șeful serviciului de informații militare al Ucrainei.

General-locotenentul Oleh Ivașcenko a preluat conducerea serviciului ucrainean de informații militare (HUR) în ianuarie, după ce, din 2024 și până anul acesta, a condus serviciul de informații externe al Ucrainei (SZRU).

„Rusia are resurse militare și economice pentru încă un an, dar estimăm că acestea se vor termina în 2028”, a spus el în primul său interviu acordat presei internaționale.

„Rusia recrutează aproximativ 1.000 de oameni pe zi, uneori 1.200. Dar uitați-vă la aceste cifre privind pierderile. Ieri au fost 1.410, cu o zi înainte 1.551. Dintre aceștia, 835, adică aproximativ 60%, au fost uciși în luptă”, a spus el.

Potrivit raportului prezentat de general, rata de aproximativ 60% a celor morți se menține, în linii mari, constantă pe parcursul întregii săptămâni. El susține că, în istoria conflictelor armate, raportul dintre morți și răniți nu a mai fost niciodată atât de ridicat. Prin comparație, puțin peste 16% dintre victimele americane din războiul din Vietnam au fost decese.

Estimarea este susținută, în linii mari, și de serviciile occidentale de informații, care consideră că Rusia pierde cu aproximativ 6.000 de soldați pe lună mai mult decât reușește să recruteze.

În același timp, evoluția rapidă a dronelor și a inteligenței artificiale împinge și mai sus raportul dintre morți și răniți. Creșterea razei de acțiune și a preciziei, împreună cu recunoașterea asistată de AI, capabilă să identifice ținte ascunse mai bine decât ochiul uman, au făcut câmpul de luptă mai letal ca oricând. Evacuarea răniților dintr-o „zonă a morții” lată de aproximativ 32 de kilometri, aflată sub supraveghere permanentă, a devenit o misiune extrem de dificilă.

Decesele sunt înregistrate pe video și, prin urmare, sunt mult mai ușor de urmărit. Ucraina susține că Rusia a pierdut 1.502.390 de militari din 2022 până în prezent. O estimare independentă a Centrului pentru Studii Strategice și Internaționale (CSIS) indică un număr mai mic, de aproximativ 1,4 milioane de victime pe câmpul de luptă, dintre care până la 450.000 ar fi morți.

Indiferent de estimare, pierderile sunt uriașe. Pe baza cifrelor prezentate de Ivașcenko, încă 18 luni de lupte ar însemna alte 765.800 de victime în rândul armatei ruse, dintre care 459.480 de morți și 306.320 de răniți. Adunate la estimările actuale, acestea ar reprezenta aproape 10% din populația masculină a Rusiei cu vârste între 25 și 49 de ani.

Moralul armatei și al populației ruse este „foarte scăzut”

Potrivit lui Ivașcenko, toate aceste pierderi au avut un efect profund asupra Rusiei. „Moralul este foarte scăzut, pentru că nimeni nu vrea să lupte”, a spus el. „Și moralul populației ruse este foarte scăzut: majoritatea oamenilor nu își doresc cu adevărat războiul.”

Generalul a adăugat că Putin este „subnormal” pentru că dorește să poarte un război în epoca modernă.

„Trageți singuri concluziile despre un om care vrea să ucidă alți oameni și să le ocupe teritoriul”, a afirmat el.

Rusia ar avea nevoie de încă 800.000 de soldați

Potrivit informațiilor HUR, Rusia a pierdut teren în acest an, dar a evitat până acum o mobilizare generală de teamă să nu provoace tulburări sociale.

Raportul serviciului de informații susține că generalii lui Putin i-au cerut președintelui încă 800.000 de militari după alegerile naționale desfășurate în această lună.

Documentul precizează însă că armata rusă poate absorbi simultan, mobiliza, echipa, hrăni, instrui și integra, cel mult între 300.000 și 500.000 de recruți.

Același raport afirmă că speranța medie de viață a unui recrut rus care ajunge pe front în Ucraina este de doar 20-30 de minute.

Oficialii occidentali din domeniul informațiilor apreciază că Ucraina a reușit să provoace pierderi mai mari Rusiei deoarece și-a crescut „letalitatea și capacitatea de inovare”, inclusiv prin lovituri în adâncimea teritoriului rus, care creează probleme serioase Moscovei.

Ei mai cred că presiunea internă asupra Kremlinului este în creștere din cauza progresului lent pe front, a restricțiilor nepopulare asupra internetului și a penuriei de carburanți provocate de atacurile ucrainene asupra infrastructurii ruse de petrol și gaze.

În această săptămână, forțele speciale ucrainene au lovit un terminal de gaze din Siberia, la aproximativ 3.000 de kilometri de Ucraina, într-un atac considerat cel mai profund efectuat până acum pe teritoriul Rusiei.

Rusia recrutează tot mai mulți luptători străini

Și Ucraina se confruntă cu pierderi importante, estimate de CSIS la între 525.000 și 625.000 de victime.

Ca parte a strategiei de mobilizare, bărbați au fost ridicați de pe străzi pentru a fi încorporați, ceea ce a creat tensiuni între armată și societatea civilă.

Kievul speră să reducă această presiune prin recrutarea unui număr mai mare de combatanți străini, plătiți mai bine. Potrivit lui Ivașcenko, Rusia urmărește aceeași strategie.

HUR estimează că Moscova a recrutat deja peste 28.000 de luptători străini, iar numărul celor atrași din state africane, prin promisiunea unor salarii mari, este în creștere.

„Lucrăm pentru a opri acest fenomen, transmițând informații serviciilor de securitate și informații relevante. De asemenea, desfășurăm operațiuni non-cinetice pentru a informa populația din țările vizate”, a declarat generalul.

Mii de soldați nord-coreeni ar putea ajunge în Rusia

Între timp, aliatul lui Putin, Kim Jong-un, se pregătește să trimită alte mii de militari nord-coreeni în Rusia.

„În prezent, sunt aproximativ 8.000 de militari nord-coreeni în regiunea Kursk. Informațiile noastre arată că numărul lor ar putea crește până la aproximativ 50.000”, a spus Ivașcenko.

Până acum, aproximativ 25.000 de soldați nord-coreeni au fost rotați prin forțele armate ruse, iar mii dintre ei au murit în operațiunile de recucerire a regiunii Kursk.