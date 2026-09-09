Dronele Ucrainei au reușit să ajungă la 3000 de kilometri depărtare pe teritoriul Rusiei, până în Siberia

Iamal este o zonă importantă pentru producția de gaze din Rusia. FOTO: Captura video

Dronele ucrainene au atacat miercuri instalații de gaze din regiunea rusă Iamal, situată la aproximativ 3.000 km de granița cu Ucraina, potrivit themoscowtimes.com.

Iamal este o zonă importantă pentru producția de gaze din Rusia. O instalație industrială din Novîi Urengoi a fost lovită, potrivit lui Dmitri Artiuhov, guvernatorul districtului autonom Iamalia-Neneția. Acesta a declarat că „resturile dronei au provocat un incendiu” și că nimeni nu a fost rănit. Amploarea și natura pagubelor sunt investigate.

Artem Joga, trimisul plenipotențiar al președintelui rus în districtul federal Ural, a declarat că Forțele Armate Ucrainene au atacat pentru prima dată partea arctică a districtului federal Ural: un incendiu a izbucnit la o instalație de combustibil și energie din districtul autonom Iamalia-Neneția, iar personalul companiei a fost „evacuat în prealabil”.

Conform canalelor ucrainene de monitorizare Exilenova+ și Supernova+, uzina în cauză este Uzina de Preparare a Condensului Novîi Urengoi (ZPTK), care face parte din Gazprom și are o capacitate de 19,5 milioane de tone de materii prime pe an. Fire Point, un producător de drone pentru Forțele Armate Ucrainene, a indicat că dronele sale au fost folosite în atac, acoperind peste 3.300 km. Analistul militar Ian Matveev a remarcat că acesta este probabil „cel mai lung atac cu rază de acțiune” al Forțelor Armate Ucrainene pe teritoriul rus de la începutul războiului.

An attack was announced targeting the Novy Urengoy plant for condensate preparation for transport (ЗПКТ) in the Yamalo-Nenets Autonomous District of Russia. This plant is considered one of the key facilities of the region’s gas condensate infrastructure, with a design capacity of pic.twitter.com/nPntvSUxyP — T amine (@TahratAmine) September 9, 2026

Potrivit Ministerului Energiei din Rusia, districtul autonom Iamalia-Neneția este cea mai mare bază de resurse de hidrocarburi a Rusiei, conținând aproximativ 57% din rezervele de gaze naturale ale țării și peste 13% din rezervele sale de petrol.

Regiunea reprezintă aproximativ 80% din producția de gaze. Potrivit Rosstat, Rusia a produs 662,652 miliarde de metri cubi de gaze naturale în 2025 , inclusiv 527,441 miliarde de metri cubi în districtul federal Ural, în principal în districtul autonom Iamalia-Neneția.